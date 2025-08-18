스포츠조선

샤이니 키, 예능 정조준한 진정한 '헌터' [안소윤의 슈팅★]

2025-08-18

사진 제공=tvN

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 샤이니 멤버 키(33)가 진정한 예능 '헌터'로 거듭났다.

올해로 데뷔 18년 차를 맞은 키가 음악 활동은 물론, 예능에서도 탁월한 센스와 예리한 통찰력으로 주목받고 있다. 지난달 25일 첫 방송된 ENA 신규 예능 '살롱드돌 : 너 참 말 많다'(이하 '살롱드돌')에서는 동갑내기 친구이자 군악대 동기인 비투비 이창섭과 함께 MC로 나서며 존재감을 드러냈다.

특히 키는 이태경 PD와 tvN '놀라운 토요일'에 이어 '살롱드돌'로 다시 한번 의기투합해 팬들의 기대를 모았다. '살롱드돌'은 방송인 장도연이 진행하는 웹 예능 '살롱드립'의 세계관을 확장한 프로그램으로, 키와 이창섭이 아이돌 게스트들과 다양한 주제를 놓고 입담 대결을 펼치는 콘셉트다. 첫 회에서는 게스트로 출격한 소녀시대 효연과 함께 연애 관련 이야기부터 연습생 시절 겪었던 혹독한 다이어트 일화까지 공개하며 솔직하고 털털한 매력을 발산했다.


사진 출처=MBC '나 혼자 산다'
2018년 첫 방송부터 함께해 온 '놀라운 토요일'에서는 원년 멤버로서의 굳건한 입지를 인정받고 있다. 매회 눈에 띄게 성장하고 있는 받아쓰기 실력 덕분에 '모르면 키를 따라가라'는 말이 생겨났고, 이로 인해 '모키따'라는 재치 있는 수식어도 얻었다. 또한 완벽한 커버 댄스로 '안무위키'다운 면모를 보여주며, 예능과 무대를 넘나드는 만능 아이돌로서 진가를 발휘했다.

이어 가장 출연하고 싶었던 예능 프로그램인 MBC '나 혼자 산다'에도 고정 패널로 합류하며 꾸밈없는 일상을 선보이고 있다. 인테리어 꾸미기부터 텃밭 가꾸기, 양식조리기능사 자격증 시험 도전 등은 물론, 36년간 간호사로 근무한 어머니의 퇴임식을 위해 깜짝 파티를 준비하고 마지막 퇴근길을 동행하며 깊은 감동을 선사했다.


샤이니 키 정규 3집 'HUNTER' 발매 기념 기자간담회가 11일 서울 광진구 풀만 앰배서더에서 열렸다. 키가 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.11/
한편 키는 11일 정규 3집 '헌터'를 발매하며 본격적인 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다. 이번 컴백은 지난해 9월 발표한 미니 3집 '플레저 숍' 이후 11개월 만이며, 정규 앨범으로는 2022년 8월 발매한 정규 2집 '가솔린' 이후 약 3년 만이다. 그는 샤이니 활동뿐만 아니라 꾸준하게 솔로 활동을 이어가고 있는 점에 대해 "전역 후에 일을 더 활발하게 하게 됐다. 방송도 하면서, 앨범도 준비하고, 감사하게도 광고도 불러주신다. 쉬지 않고 하는 것은 지난날에 못해 온 시기가 있었기 때문이다. 할 수 있을 때 하려고 한다. 불러주시는 것에 감사하다. 너무 재밌다. 데뷔 때부터 이렇게 너무 하고 싶었다"며 감격을 표했다.

2008년 샤이니로 데뷔하던 순간부터 키를 대표하는 수식어는 늘 '만능열쇠'였다. 그만큼 못하는 것 없이 어느 방면에서도 다 잘한다는 의미다. 그러나 명확한 포지션이 없었다는 점에서는 아쉬운 마음을 내비치기도 했다. 최근 유튜브 채널 '채널십오야' 라이브 방송에서 키는 "(신인 때부터) 노래도 조금 하고, 춤도 조금 추고, 영어와 일본어도 했는데, 요즘 시대에는 그런 점들이 긍정적으로 보이는 것 같다. 저는 그때나 지금이나 늘 똑같이 살아왔지만, 예전엔 제 자신이 애매하게 느껴지기도 했다"고 털어놨다. 하지만 "준비된 자에게 기회가 찾아온다"는 말처럼, 끊임없는 노력과 성실함으로 자신의 가치를 완벽히 증명해 냈다. 지금은 데뷔 이래 최고의 전성기를 누리며 다채로운 활동을 이어가고 있고, 앞으로 펼쳐질 그의 행보에도 더욱 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

