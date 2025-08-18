스포츠조선

[인터뷰③] 빈스 "블랙핑크 리사 '머니' 저작권료 임팩트 강해"

기사입력 2025-08-18 08:00


[인터뷰③] 빈스 "블랙핑크 리사 '머니' 저작권료 임팩트 강해"

[스포츠조선 백지은 기자] 그야말로 신이 내린 재능이다.

테디가 이끄는 더블랙레이블의 프로듀서이자, 올해 최고의 화제작인 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)' 작곡가, 그리고 싱어송라이터로 모두 성공을 거뒀다.
테디가 이끄는 더블랙레이블의 프로듀서이자 가수 빈스의 얘기다.

빈스가 음악을 시작하기까지의 과정은 독특했다. 중,고등학교 때까지 음악은 취미에 불과했다. 심지어 대학도 경제학과를 선택했다. 그러다 음악에 대한 관심으로 대학교 3학년 때 뮤직 비즈니스과로 전과했지만, 그때까지만 해도 프로듀서는 빈스의 꿈이 아니었다. 전공을 살려 저작권 관련 일을 해보려고 로스쿨 시험까지 봤었다고. 그러다 프로듀서 24를 만나면서 인생의 길이 바뀌었다. 인디 아티스트로서 사운드 클라우드에 올린 음악을 테디가 듣고 24를 통해 빈스에게 러브콜을 던졌다. 빈스는 로스쿨 진학을 잠시 미루고 음악에 집중해도 되겠냐며 부모님 허락을 구했고, 그렇게 더블랙레이블에서 8년이란 시간이 흘렀다. 그동안 빅뱅 태양, 전소미, 미야오, 올데이프로젝트 등 다양한 아티스트들과 호흡을 맞추며 그의 능력을 인정받았다.

"음악 프로듀서로서 재미있다고 항상 느끼는 점은, 모든 아티스트가 스튜디오에 들어와서 작업을 시작하는 순간부터 끝내는 순간까지가 다 달라요. 저마다의 개성이 있고, 음악을 만드는 과정도 다르죠. 제가 프로듀서로서 가이드해줄 때도 많지만 보고 배우는 점도 많고, 그렇게 서로 맞춰가는 과정이 가장 재미있거든요. 그리고 아티스트들과 인생 얘기를 하고, 그들이 어떤 음악을 듣는지 물어보고 작업을 시작하기 때문에 단순히 곡만 만드는 게 아니라 한 사람을 알아가면서 만드는 과정이 동반돼요. 그런 순간들이 가장 사랑스럽죠."


[인터뷰③] 빈스 "블랙핑크 리사 '머니' 저작권료 임팩트 강해"
빈스는 함께해온 아티스트들과 자신을 발탁한 테디를 향한 무한 애정을 보냈다.

"저 혼자였다면 그렇게 못했을 것 같은데, 더블랙레이블 내에서 여러 프로듀서들과 피드백을 주고받으면서 완성할 수 있는 시스템이기 때문에 가능했었던 것 같아요. 올데이프로젝트를 예로 들자면 멤버들의 개성이 굉장히 강하거든요. 멤버들 자체가 아이디어가 많고, 작사 작곡에 대한 욕심도 많고요. 프로듀서로서 강압적으로 지휘한다기보다는 형, 오빠 같은 느낌으로 멤버들의 의견을 취합하고 가이드하는 느낌이었고 서로 의견을 주고받으면서 진행했어요. 일명 '정돈된 카오스'라고 할까요. 그게 결국 테디 형의 리더십이고, 테디 형의 큰 그림 아래에 있었기 때문에 저는 거기에 맞춰서 제 역할만 잘 하면 되는 것 같아요. 미야오는 보컬 능력이 정말 뛰어난 아이들이에요. 사실 프로듀서로서, 실력 있는 아티스트와 작업할 때 가장 재미있거든요. 표현할 수 있는 것도 많아지고요. 미야오는 아직 보여드릴 것들이 무궁무진하게 남아 있는 아티스트라, 대중 분들이 진가를 알아볼 수 있는 방법을 프로듀서로서 고민하고 있습니다."


[인터뷰③] 빈스 "블랙핑크 리사 '머니' 저작권료 임팩트 강해"
그중에서도 가장 기억에 남는 아티스트는 바로 태양이다.

"특히, 제가 더블랙레이블에서 가장 처음 프로듀서로 참여한 아티스트가 태양 형이거든요. R&B라는 장르적 관심사도 맞고, 보컬적으로 지향하는 바도 비슷하고 즐겨 듣는 음악도 겹치기 때문에 태양이 형이랑 작업할 때는 늘 즐거워요. 그리고 다른 아티스트들도 마찬가지지만 녹음할 때 태양 형이 노래를 시작하면 느껴지는 짜릿함이 있거든요. 그 짜릿함을 아직도 잊을 수가 없습니다."


그렇다면 빈스의 최대 효자곡은 무엇일까.

"사실 절대적인 금액으로 어떤 곡이 제일 많이 벌었는지를 따지기는 어려운데, 리사의 '머니'가 임팩트가 강해요. 사실 그 곡은 타이틀곡도 아니었는데, 해외 반응이 터지면서 빌보드 글로벌 차트에도 올랐어요. 그래서 '머니' 수익을 확인했을 때 '내가 드디어 음악으로 먹고 사는구나'라는 느낌을 받았죠."

빈스는 18일 자신의 신곡 '차차차'를 발표한다. '차차차'는 부드러운 멜로디 위에 경쾌한 라틴 차차 리듬을 더한 힙합 R&B 트랙으로 빅뱅 지드래곤이 피처링으로 참여해 화제를 모으고 있다.

"프로듀서로도, 아티스트로도 궁극적인 목표는 '좋은 곡을 만들자'는 것입니다. 프로듀서로서의 빈스는 아티스트의 개성을 최대한 살리고, 아티스트의 의견을 듣고 최대한 도움을 주는 느낌으로 하고 있어요. 반면 아티스트로서의 빈스는, 자유롭게 제가 원하는 방향으로 갈 수 있고 제한 없이 제가 원하는 사운드를 표현할 수 있다는 점이 달라요."


[인터뷰③] 빈스 "블랙핑크 리사 '머니' 저작권료 임팩트 강해"
그렇다면 빈스의 목표는 무엇일까. 그는 더블랙레이블과 함께하는 장밋빛 미래를 예고했다.

"우리는 항상 똑같았어요. 잘 되든 안 되든, 그냥 '이제 다음 게 뭐지? 빨리 다음 거 준비하자'. 계속 그런 마인드로 가거든요. 전 그래서 음악이 더 재미있어요. 음원 차트에서 갑자기 1등을 했다고 해서, '이제 할 일 다 했다!' 이런 게 아니라 '그럼 어떻게 더 멋있게 그려나갈 수 있을까?'를 상상하면서 이어나가고 계속 곡을 만들지요. 어찌 보면 부담감도 더 생기지만 그래서 더 재미있어요. 저는, '빈스'라는 제 이름이 크레딧에 보이는 순간 '이 음악은 믿고 들을 수 있겠다'는 믿음을 주는 프로듀서가 되고 싶어요. 감사하게도 이렇게 꾸준히 음악 작업물을 낼 수 있게 되었어요. 앞으로도 프로듀서이자 아티스트로서 이 흐름을 이어나가고 싶습니다."


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

3.

[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공

4.

"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품

5.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.