스포츠조선

"우린 왜 만나지 못할까"…이범수·이윤진 이혼에 생이별, 누나 소을 심경에 母 '눈물'(내생활)[SC리뷰]

기사입력 2025-08-18 09:06


"우린 왜 만나지 못할까"…이범수·이윤진 이혼에 생이별, 누나 소을 심경…

[스포츠조선 고재완 기자] 이윤진의 딸과 아들 소을, 다을 남매가 오랜만에 만난 소회를 전했다.

17일 방송된 ENA 일요예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활') 34회에서는 전라남도 무안에서 보낸 도아의 폭소 가득한 하루와, 오랜만에 방송에 출연한 소다남매 소을, 다을의 진솔한 대화가 공개되며 웃음과 감동을 동시에 안겼다.

이날 도아와 승유는 직접 캔 감자를 가지고 시장에 갔다. 깜찍한 애교와 폭풍 먹방까지, 아이들의 귀여움이 시장 전체를 웃음으로 물들였다. 아빠 박정우는 할아버지 손님으로 분장해 도아를 찾아갔다. 그러나 도아는 숨길 수 없는 근육, 손의 굳은살을 보고 바로 아빠인 걸 알아차려 웃음을 자아냈다.

감자 장사를 마친 뒤 아이들은 승유 할머니가 먹고 싶다고 한 세발낙지를 사러 갔다. 그러나 도아가 생각하는 발이 세 개인 낙지는 없었고, 결국 도아는 그냥 낙지를 사서 발을 뜯어먹어 세 개로 만들었다. 별안간 길거리에서 낙지 먹방을 펼치는 도아의 깜찍한 아이디어에 스튜디오 안 어른들이 웃음을 터뜨렸다.

집에 돌아온 아이들을 위해 할머니는 낙지 호롱이부터 칠게튀김, 홍어회까지 전라도식 한 상을 차려 주셨다. 홍어회를 처음 접한 도아는 냄새를 맡고는 "성탄이 응가 냄새"라며 괴로워했지만, 곧 아빠가 맛있게 먹는 걸 보고는 자신도 먹방에 도전했다. 이내 홍어 맛에 빠진 도아는 무아지경 먹방을 선보였고, 디저트로 수박까지 든든하게 먹으며 보는 이들에게 힐링을 안겼다.

이어 발리에서 살다가 한국에 잠시 들어온 사랑둥이 소다남매, 소을이와 다을이의 이야기가 그려졌다. 스튜디오에 출연한 엄마 이윤진은 약 8년 만에 방송에 출연한 소다남매의 근황을 전하며 "다을이랑 471일 동안 못 보다가, 다시 같이 살게 됐다. 발리에서 공부하며 아이들 모두 주니어 통번역사를 땄다"고 소개해 놀라움을 자아냈다.

소을이는 같은 학교에서 만난 영국인 남자 친구 리오와 함께 한국에 들어왔다. 한국에 있는 여자 친구와 장거리 연애 중이던 다을이도 오랜만에 여자친구를 만났다. 이에 남매의 더블 데이트가 성사됐고, 엄마 이윤진은 "나만 없네"라고 혼잣말을 해 웃음을 자아냈다. 민속촌에 간 아이들은 한복을 입고 다양한 체험을 하며 즐거운 추억을 쌓았다.


"우린 왜 만나지 못할까"…이범수·이윤진 이혼에 생이별, 누나 소을 심경…
웃음 가득한 하루를 보내고, 숙소에서 다을이는 셰프로 변신해 누나에게 요리를 해줬다. 요즘 유행이라는 '연어 깍두기'와 짜장 라면이었다. 소을이의 중학교 졸업식을 못 챙겨준 다을이가 한국에서 졸업식 날 가족들끼리 짜장면을 먹는 걸 누나에게 해주고 싶었던 것.


식사 자리에서 소다남매의 진솔한 대화가 이어졌다. 소을이는 "한동안 같이 있진 못했지만, 다시 만나서 누나는 너무 기뻐"라고 고백했다. 이에 다을이는 "떨어져 있던 초반에는 누나가 보고 싶진 않았는데, 만나기 몇 달 전부터는 꿈에 누나가 나오고 누나가 있었으면 좋겠다고 생각했다"고 털어놓았다.

소을이는 "'우리 둘의 관계는 좋은데 왜 우리는 만나지 못하고 이렇게 자주 보지 못할까'라는 생각이 있었다. 네가 꼭 보고 싶었다는 걸 얘기해주고 싶었다"며 "처음에는 외동처럼 엄마의 사랑을 독차지하는 게 솔직히 좋긴 했다. 그런데 나도 사랑을 충분히 받다 보니까, 다을이한테 나눠주고 싶어졌다. 널 다시 만났을 때 진짜 평화를 찾은 느낌이었다. 1년 안 본 사이에 귀엽고 통통하게 변했지만, 마음 아프지 않고 성숙하게 잘 자라줘서 고마워"라고 덧붙여 뭉클함을 자아냈다.

아이들의 성숙한 대화를 들은 이윤진은 눈물을 흘리며 "성장통이 우리 집 아이들한테는 조금 일찍 왔다고 생각한다. 이런 아픈 성장통을 겪으면서 아이들이 성숙해지고, 단단해진 것 같다. 나도 더 단단하게 아이들을 잘 키워야겠다"고 다짐했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

3.

[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공

4.

"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품

5.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.