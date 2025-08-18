스포츠조선

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워" ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2025-08-18 10:02


'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워…

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워…

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워…

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워…

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워…

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워…

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] '55세' 심현섭이 아내의 임신 가능성에 약국으로 달렸다.

18일 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 측은 "현섭이가.. 현섭 2세에게 전하는 뭉클한 한마디"라며 선공개 했다.

이날 아내 정영림을 따라 울산에 둥지를 튼 '울산 새신랑' 심현섭은 "결혼 축하한다"는 한 어머니의 축하에 감사 인사를 건넸다. 그때 심현섭은 "지금 신혼인데 영림이가 허리가 아프다"며 근황 토크를 시작했다. 그러자 해당 어머니는 "임신하셨냐"고 물었고, 심현섭은 어리둥절해 했다.

심현섭은 "임신하면 원래 허리가 아프냐"고 물었고, 어머니는 "임신하면 허리 아픈 사람도 있다"며 임신 가능성을 제시했다. 이에 심현섭은 "그러면 임신 한거냐"며 놀랐고, 어머니는 "임신한 건 시랑이 더 잘 할거다"고 답했다.

이에 심현섭은 아내의 임신 가능성에 터져 나오는 웃음을 참으며, '임신 테스트기'를 사기 위해 약국을 향해 달렸다.

그는 "임신이 사실이면 대박이다"면서 "임신하면 허리가 아파? 저번에 허리 삐끗했다고 하더니 삐끗이 아니었나"라면서 한껏 기대에 부풀었다.

이후 임테기 구매 후 집으로 향한 심현섭은 엘리베이터를 기다리며 임테기 확인 후 환한 미소를 지었다.


심현섭은 "저번에 태명을 심밤바라고 이야기 한 적이 있는데 그게 현실로 다가올 수 있겠다"면서 "밤바야, 네가 딸이든 아들이든 진짜 고맙다. 이게 더 아빠하고 엄마의 사랑의 끈을 단단하게 해줄 것이고 아무튼 태어나기만 해라"며 2세를 향한 영상 편지를 남겼다. 이어 "아빠가 최선을 다해서 늙은 아빠지만 열심히 키워보겠다"면서 임테기에 뽀뽀를 했다.

이를 본 최성국은 "임테기 사오면서 영상 편지를 하는 거냐"며 당황해했고, 김지민은 "벌써 김칫국 엄청 마시고 있다"며 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

염경환, 아파트 대출 無+차 6대 보유.."서장훈 재력 앞질렀다는 소문"

2.

윤민수, 충격고백 "이혼 후 전처와 동거중"[SC리뷰]

3.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

4.

유승준, 병역기피는 '약속' 아닌 '위법'인데…네 아이 앞세운 유튜브 컴백 '싸늘한 여론'[SC이슈]

5.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

연예 많이본뉴스
1.

염경환, 아파트 대출 無+차 6대 보유.."서장훈 재력 앞질렀다는 소문"

2.

윤민수, 충격고백 "이혼 후 전처와 동거중"[SC리뷰]

3.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

4.

유승준, 병역기피는 '약속' 아닌 '위법'인데…네 아이 앞세운 유튜브 컴백 '싸늘한 여론'[SC이슈]

5.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공

2.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

3.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

4.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

5.

"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.