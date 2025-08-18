스포츠조선

[단독] 양세종, 박은빈의 남자 된다..'오싹한 연애' 주인공

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 양세종이 박은빈과 호흡을 맞춘다.

연예계 관계자는 18일 스포츠조선에 "양세종이 박은빈이 출연하는 드라마 '오싹한 연애'의 주인공이 된다"고 밝혔다. '오싹한 연애'는 귀신을 보는 호텔 재벌 상속녀와, 수사 킹 열혈갬성 검사의, 오컬트 좌충우돌 공조 수사 로맨스를 담는 작품으로, 손예진과 이민기 주연의 영화 '오싹한 연애'를 리메이크하는 작품이다. '오싹한 연애'는 전국 300만 명의 관객을 동원?던 작품으로, 국내를 넘어 아시아 여러 국가에서 리메이크 되면서 사랑을 받아왔다.

양세종은 극중 유령을 보는 여자를 사랑하게 된 남자 마강욱으로 분한다. 마강욱은 서울지검 에이스 검사로 탁월한 피지컬, 비상한 두뇌, 섹시한 눈빛, 풍부한 감성에 정의로운 기질까지 갖춘 인간적인 상남자. 일적으로도 잔머리를 굴릴 줄 모르는 무조건 직진의 강직한 검사다. 그런 그가 우연인 듯 필연인 듯 유령 때문에 난처한 재벌 상속녀 천여리와 마주치게 되면서 알 수 없는 상황에 끌려들어가게 되는 모습을 그려낼 전망이다. 여주인공인 천여리는 박은빈이 검토 중이다.

양세종은 군전역 후 '이두나!'와 '파인'을 선보이며 시청자들을 만나왔다. 로맨스부터 시대물까지 다양하게 섭렵하며 시청자들을 만나왔던 양세종이 박은빈을 만나서는 어떤 매력을 드러내게 될지 관심이 쏠린다.


