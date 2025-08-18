스포츠조선

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사' [전문]

최종수정 2025-08-18 10:56

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사…

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 김종국이 직접 결혼 소식을 알렸다.

김종국은 18일 오전 자신의 팬카페 '파피투스'를 통해 "김종국입니다"라며 자필 편지로 "언젠가 이런 글을 써서 올릴 날이 오지 않을까 늘 마음 속으로 준비해왔지만 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상했던 것 이상으로 떨리고 긴장된다. 저 장가간다"라고 알렸다.

이어 김종국은 "
사실 조금씩 티를 낸다고 내긴 했는데, 그래도 분명 갑작스럽게 느끼시는 분들이 많이 계실 것 같다. 올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 내 반쪽만 만들었다. 그래도 축하해주시고 응원해주시길 바란다. 많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행이냐"라고 너스레를 떨며, "잘 살도록 하겠다. 결혼식은 가까운 시일에 가능한 크지 않은 규모로 조용히 치르려 한다. 더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠다"라고 덧붙였다.

앞서 김종국은 새로 이사한 62억 집이 신혼집임을 언급해 관심을 모은 바 있다. 김종국은 지난 6월 29일 방송한 '미우새'에서 새로 이사한 집에 대해 "신혼집이 맞다. 당연히 준비해야 하는 거다"라 해 동생들을 놀라게 했다.

이하 김종국 손편지 전문

안녕하세요 김종국입니다.

언젠가는 제가 이런 글을 써서 직접 올리게 되는 날이 오지 않을까 늘 마음속으로 준비는 해왔지만 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상했던 것 이상으로 많이 떨리고 긴장되네요.

너무나 긴 시간 동안 늘 믿어주시고 응원해 주시고 항상 인간 김종국 곁이 되어주셨던 팬 여러분들께 가장 먼저 알리기 위해 이렇게 글을 올립니다.


저 장가갑니다.

사실 조금씩 티를 낸다고 내긴 했는데… 그래도 분명 갑작스럽게 느끼시는 분들이 많이 계실 것 같습니다.

올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 제가 저의 반쪽을 만들었네요.. 그래도 축하해 주시고 응원해 주십시오..

많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행입니까.. 그렇죠?

잘 살도록 노력하겠습니다.

결혼식은 가까운 시일에 가능한 그리 크지 않은 규모로 가족 친지분들 그리고 몇몇 지인분들과 조용히 치르려고 합니다.

오랜 시간 늘 큰 힘이 되어주신 팬 여러분들 덕분에 제가 이렇게 장가도 가고 인생에 새로운 도전을 또 하게 됐습니다.

더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠습니다.

감사합니다.

