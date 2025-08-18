'문원♥' 신지 "신곡보다 내 결혼이 더 관심 집중…멤버들에게 미안해"(…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 코요태 신지가 멤버들에게 미안한 마음을 전했다.
18일 저녁 8시 10분 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'에서는 가수 신지 편이 방송된다.
최근 결혼 발표로 큰 화제를 모은 신지는 결혼 소식이 예정보다 빠르게 알려지며 겪은 상황에 대해 솔직한 심정을 털어놓는다. 결혼식 날짜도 확정되지 않은 상태에서 웨딩 촬영 중 보도 기사가 나가 팬들에게 먼저 알리지 못한 아쉬움을 전하고, 코요태의 신곡보다 자신의 결혼에 더 많은 관심이 집중됐다며 함께한 멤버들에게 미안한 마음을 고백한다. 이에 에일리는 비슷한 경험을 먼저 했던 입장으로서 신지를 따뜻하게 위로하고, 직접 웨딩플래너를 소개하는 등 두터운 우정을 드러낸다. 또한, 신지의 '구 썸남'으로 알려진 지상렬은 신지와 결혼하게 된다면 인천 문학구장에서 결혼식을 올리고 싶었다는 로망부터, 친구들 사이에서 '인디언'이라 불렸던 간호사 누나와의 첫사랑 에피소드까지 털어놓으며 현장을 웃음바다로 만든다.
한편, 에일리는 지난해 12월 '4인용식탁' 출연 이후 남편이 프러포즈를 취소한 사연을 전한다. 결혼 약속 이후 프러포즈는 의미 없다는 자신의 말에, 남편이 공연장을 빌려 준비하던 계획을 접고 친구들의 영상 편지를 받아 '결혼해 줘서 고마워' 이벤트를 준비했다고. 또한 결혼 후 처음으로 부부싸움을 했다는 고백에, MC 박경림은 신혼 초 남편과 다퉜을 때 침대에서 등을 돌린 채 누워 있다가 '하나, 둘, 셋'을 외친 뒤 동시에 돌아누워 화해했다며 부부 싸움에서 화해하는 꿀팁을 전해 현장을 웃음 짓게 만든다.
