배재현 대표가 개발중인 'LLL', 정식 명칭을 '신더시티'로 확정하고 …

엔씨소프트의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈는 현재 개발중인 'LLL' 정식 명칭을 '신더시티(CINDER CITY)'로 확정하고 브랜드 웹사이트를 18일 공개했다.
'신더시티'는 PC 및 콘솔에서 플레이 가능한 'MMO 택티컬 슈터(Tactical Shooter)' 장르 신작으로, 내년 런칭을 목표로 하고 있다. 언리얼 엔진5로 구현한 역동적인 그래픽과 심리스(Seamless) 오픈월드, 23세기 미래 기술과 21세기 현재가 공존하는 SF 대체 역사 세계관, 서울 삼성동과 논현동 등 실제 장소를 기반으로 제작된 '황폐한 미래 도시 서울', 총기 작동 원리를 반영한 실감나는 전투 감각 등이 특징이다.
빅파이어 게임즈 배재현 대표는 "'신더시티'는 심각한 위기에 직면한 미래의 인류가 잿빛 폐허가 된 도시에서 희망의 불씨로 세상을 구한다는 의미를 담은 게임명"이라며 "글로벌 이용자를 만족시키기 위해 빅파이어 게임즈 일원 모두가 최선을 다해 개발하겠다"고 말했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com