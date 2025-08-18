스포츠조선

김남주, ♥김승우와 갑을관계 솔직 고백 "남편보다 내가 더 좋아해"

기사입력 2025-08-18 15:43


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 김남주가 김승우와의 결혼 생활에 대해 솔직하게 털어놨다.

18일 김남주의 유튜브 채널에는 '순둥이 vs 야생마 | 여배우가 ?澍㈐獵 마라 맛 밸런스 게임 (+구독자 이벤트)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김남주는 절친한 후배 배우 김옥빈, 메이크업 아티스트와 함께 술 한잔 하며 파자마 파티를 했다.

세 사람은 밸런스 게임을 했고, '내가 더 사랑하는 사람 VS 나를 더 사랑해 주는 사람'이라는 질문이 나왔다.

이에 김남주는 '나를 더 사랑해 주는 사람'을 선택하며 "근데 결혼은 그렇게 하지 못했다"고 급 고백했다.


메이크업 아티스트가 "그럼 언니가 더 사랑한거냐"고 묻자 김남주는 "남녀 관계에도 갑, 을이있다고 생각한다. 갑이 김승우씨고 을이 나다. 그런데 최근에 우리 부부를 본 사람들은 내가 갑이라고 생각한다. 왜냐면 남자들은 나이를 먹으면 와이프가 필요하고 그동안에 가정에 소홀했던 걸 반성하게 되는 시기다"라고 털어놨다.

이를 들은 메이크업 아티스트는 "(남주 언니가) 결혼 10년차에 나한테 '나 이제 콩깍지가 벗겨지나봐'라고 하더라"라고 전했고, 이에 김남주는 "내가 더 좋아하는 이유는, 저 사람이 나보다 더 잘났다고 생각을 한 것 같다. 외모도 그렇고 위치도 그렇고. 그래서 내가 늘 을이었다. 하지만 지금은 전세역전됐다"고 솔직하게 말했다.

한편 김남주는 2005년 배우 김승우와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

3.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

4.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

5.

'피부과 의사♥' 박명수, 김종국 결혼 소식에 "힘든데 왜 결혼해" 역정

