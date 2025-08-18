신작 MMORPG '더 스타라이트', 2차 캐릭터명 선점 이벤트도 2시간…

|
컴투스는 게임테일즈가 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 신작 MMORPG '더 스타라이트'의 2차 캐릭터명 선점 이벤트가 1차에 이어 2시간 만에 조기 마감됐다고 밝혔다.
18일 낮 12시부터 '더 스타라이트' 공식 사이트에서 진행된 이번 2차 선점 이벤트는 신규 월드 '라이뉴'와 '란스', 그리고 기존 스트리머 월드 '로버'에 증설된 서버까지 총 18개 서버에서 진행됐다. 앞서 지난 11일에 진행된 1차 이벤트는 시작한 지 3시간 만에 24개 서버가 전부 마감되며 뜨거운 반응을 얻었고, 2차 이벤트 역시 더욱 짧은 시간 내 전 서버 마감을 기록하며 높은 기대감을 다시 입증했다고 컴투스는 전했다.
'더 스타라이트'는 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 '스타라이트'를 찾아 나서는 내용을 그린 초대형 MMORPG다. 원작자인 정성환 총괄 디렉터가 집필한 네 편의 소설을 기반으로 중세·현대·미래를 아우르는 복합 세계관을 구현했으며, 언리얼 엔진 5 기반 그래픽과 전략적인 충돌 시스템, 지역별 감성을 담은 사운드가 유기적으로 어우러져 깊이 있는 몰입 경험을 제공한다고 컴투스는 강조했다.
컴투스는 쇼케이스·OST·아트워크·스틸컷 등 '더 스타라이트'의 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 정식 출시를 앞두고 유저들의 관심을 끌어올렸고, 사전 예약자 수 100만 명을 돌파했다.
현재 '더 스타라이트'는 공식 사이트, 앱 마켓, 카카오게임에서 사전 예약 이벤트를 진행 중이다. 사전 예약 참여자에게는 희귀 탈것, 정령, 고급 소환권 등 다양한 보상이 주어지며, 카카오게임 사전 예약자에게는 LG 스탠바이미 2, 삼성 오디세이 모니터 등 경품 응모 기회도 제공된다.
