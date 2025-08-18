스포츠조선

'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고 단속" ('4인용 식탁')

기사입력 2025-08-18 16:40


'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 코요태 신지가 결혼 상황에 대해 전했다.

18일 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁' 측은 "'자연스럽지 못했어요, 모든 게' 의도치 않게 발표된 결혼 기사로 섭섭했을 팬들을 걱정한 신지"라며 선공개 했다.

이날 신지는 결혼 진행 상황을 묻는 질문에 "결혼식장, 날짜도 미정이다. 신혼 여행 장소도 안 정했다"고 밝혔다.

오는 9월 전국투어 콘서트를 앞두고 있다는 코요태. 그 전에 호주 공연과 신곡 활동까지 하반기 일정이 꽉 찼다고. 신지는 "내년에 식을 올릴 계획이었는데 웨딩 촬영을 할 시간이 없더라"며 "근데 종민이 오빠가 추운 날 웨딩 촬영을 했는데 감기에 걸려서 고생을 했다. 그 모습을 봤기 때문에 시간이 여유가 있을 때 '조용히 미리 찍어놓자'고 했다"며 결혼식 날짜도 잡기 전 미리 웨딩 촬영을 한 이유를 밝혔다.


'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…
이어 그는 "웨딩 촬영날 결혼설이 보도됐다. 심지어 웨딩 촬영을 한다고. 그래서 너무 당황스러웠다"면서 "회사에서는 처음에는 아니라고 했다. 근데 웨딩 촬영하는 걸 너무 자세하게 알고 있으니 더 이상 반박할 수 없더라"며 결혼 소식이 예정보다 빠르게 알려지며 겪은 상황에 대해 솔직한 심정을 털어놨다.

신지는 결혼식 날짜도 확정되지 않은 상태에서 웨딩 촬영 중 보도 기사가 나가 팬들에게 먼저 알리지 못한 아쉬움을 전했다.

그는 "그 다음부터 이상하게 흘러갔다. '그래서 듀엣곡을 냈다'라고 흘러가버리니까"라면서 "모든 상황들이 자연스럽지 못했다. 내 입으로 직접 이야기 한 게 아니기 때문에 팬들은 서운할 수 있지 않나"라면서 팬들에게 먼저 알리지 못한 미안한 마음을 전했다.


'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…
신지는 "웨딩 촬영이 끝나자마자 정신 없이 SNS에 팬분들한테 죄송하다고 이야기를 했다"면서 "그때 너무 많은 분들이 괜찮다고, 축하한다고 해주셨다. '밝힌 게 아니라 밝혀진 거지만, 이렇게 좋아하시고 축하해주시는구나'는 생각에 기분이 좋았다"며 갑작스러운 소식에도 축하와 응원을 보내준 팬들에 고마운 마음을 전했다.


특히 신지는 "처음에 '나랑 만나는 게 만약 밝혀지면 되게 이슈가 될거다. 잘 못 한 거 있으면 이야기 해라'고 했다"며 큰 파장을 예상했었던 일에 대해 전하기도 했다.

신지는 예비 신랑과의 에피소드를 공개하며 연애 토크를 이어갔다. 연애를 시작하기 전, 후배 가수인 예비 신랑에게 아낌없는 조언을 했는데 '무서운 선배'로 알려진 자신에게 기죽지 않으려는 태도가 인상적이었다고. '작은 부분 하나라도 조심했으면 좋겠다'는 마음으로 더욱 단호하게 타일렀다는데. 이에 예비 신랑은 '나를 다룰 수 있는 여자는 처음'이라며 오히려 신지에게 끌렸다고 말해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

3.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

4.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

5.

'피부과 의사♥' 박명수, 김종국 결혼 소식에 "힘든데 왜 결혼해" 역정

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

3.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

4.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

5.

'피부과 의사♥' 박명수, 김종국 결혼 소식에 "힘든데 왜 결혼해" 역정

스포츠 많이본뉴스
1.

"과연?" 손흥민과 결별한 토트넘, 1133억에 日국대 핵심 MF 영입? 西매체 주장

2.

이래서 프로는 함부로 자리를 비우면 안 된다...김지찬 오는데 "1번은 박승규" 왜?

3.

'문김대전'에 묻혔던 광주 소년 → 4년만의 데뷔 첫승 '감격'…"할아버지께 자랑할래요" [인터뷰]

4.

"나 아모림이야" 피도 눈물도 없는 맨유, 1350억 '먹튀' 호일룬 '아웃'…강력한 잔류 희망에도 엔트리 제외 '초강수'

5.

"美친 수엡" 싸박→윌리안→노경호 이구동성 '샵버지' 김은중 감독 샤라웃[현장 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.