'내년결혼' 신지 "♥문원과 결혼, 큰 파장 예상...잘못한 거 말하라고…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 코요태 신지가 결혼 상황에 대해 전했다.
18일 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁' 측은 "'자연스럽지 못했어요, 모든 게' 의도치 않게 발표된 결혼 기사로 섭섭했을 팬들을 걱정한 신지"라며 선공개 했다.
오는 9월 전국투어 콘서트를 앞두고 있다는 코요태. 그 전에 호주 공연과 신곡 활동까지 하반기 일정이 꽉 찼다고. 신지는 "내년에 식을 올릴 계획이었는데 웨딩 촬영을 할 시간이 없더라"며 "근데 종민이 오빠가 추운 날 웨딩 촬영을 했는데 감기에 걸려서 고생을 했다. 그 모습을 봤기 때문에 시간이 여유가 있을 때 '조용히 미리 찍어놓자'고 했다"며 결혼식 날짜도 잡기 전 미리 웨딩 촬영을 한 이유를 밝혔다.
신지는 결혼식 날짜도 확정되지 않은 상태에서 웨딩 촬영 중 보도 기사가 나가 팬들에게 먼저 알리지 못한 아쉬움을 전했다.
그는 "그 다음부터 이상하게 흘러갔다. '그래서 듀엣곡을 냈다'라고 흘러가버리니까"라면서 "모든 상황들이 자연스럽지 못했다. 내 입으로 직접 이야기 한 게 아니기 때문에 팬들은 서운할 수 있지 않나"라면서 팬들에게 먼저 알리지 못한 미안한 마음을 전했다.
특히 신지는 "처음에 '나랑 만나는 게 만약 밝혀지면 되게 이슈가 될거다. 잘 못 한 거 있으면 이야기 해라'고 했다"며 큰 파장을 예상했었던 일에 대해 전하기도 했다.
신지는 예비 신랑과의 에피소드를 공개하며 연애 토크를 이어갔다. 연애를 시작하기 전, 후배 가수인 예비 신랑에게 아낌없는 조언을 했는데 '무서운 선배'로 알려진 자신에게 기죽지 않으려는 태도가 인상적이었다고. '작은 부분 하나라도 조심했으면 좋겠다'는 마음으로 더욱 단호하게 타일렀다는데. 이에 예비 신랑은 '나를 다룰 수 있는 여자는 처음'이라며 오히려 신지에게 끌렸다고 말해 웃음을 자아냈다.
