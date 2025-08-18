스포츠조선

유재석 "김종국 결혼식에 생선 꽂고 갈것"...'파격' 공약 이행할까

기사입력 2025-08-18 17:10


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 김종국이 결혼을 발표한 가운데 과거 '런닝맨' 속 유재석의 발언이 화제가 되고 있다.

18일 SBS 공식 SNS에는 "현시점 가장 큰일 난 유재석"이라면서 영상이 게재됐다.

영상 속에는 과거 SBS '런닝맨' 속 한 장면이 담겼다. 당시 서열 6위로 밥과 김치로만 식사를 하던 유재석은 "고기 같은 것 좀 내려달라"고 했고, 김종국은 "여기 달걀 하나 먹을 거냐"고 했다.

이에 유재석은 바로 김종국에게로 달려갔고, 김종국은 생선을 건넸다. 그러자 유재석은 "고맙다. 결혼식 갈 때 양복에다 꽂고 가겠다"고 약속한 바.

그리고 이날 김종국의 결혼 소식이 전해지면서 유재석의 이 같은 발언이 이행될 지 관심이 모아졌다.


한편 이날 김종국은 팬카페 '파피투스'에 자필 편지를 올리며 결혼을 발표했다.

김종국은 "저 장가 간다"면서 "올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 나의 반쪽을 만들었다"며 결혼 소식을 전했다. 이어 그는 "그래도 축하해 주시고 응원해달라"면서 "많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행이냐. 잘 살도록 노력하겠다"며 결혼 소감을 밝혔다.

또한 김종국은 결혼식과 관련해 "가까운 시일에 가능한 그리 크지 않은 규모로 가족 친지분들 그리고 몇 몇 지인분들과 조용히 치르려 한다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

