[일문일답] 450만 돌파 '좀비딸', 원작자도 극찬…"조정석→최유리 캐…

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '좀비딸'이 원작자 이윤창 작가와의 일문일답 인터뷰를 공개했다.
영화 '좀비딸'을 관람한 소감과 가장 좋아하는 장면이 궁금하다.
배우들의 높은 싱크로율이 화제다. 웹툰을 그리며 상상했던 캐릭터들의 매력이 스크린을 통해 잘 전달되었는지?
이견의 여지가 없는 캐스팅이다. 인물들의 조화로운 케미가 돋보이며 웃음을 유발하는데 그 어떤 어색함 없이 캐릭터들의 매력이 잘 전달되었다. 배우들이 실제로 친분이 있어 더욱 시너지 효과가 난 것 같다. 애용이를 연기한 금동이가 나올 때마다 여기저기서 "귀여워"란 소리가 들리고는 했다.
영화적으로 각색된 부분 중 인상 깊은 부분이 있다면 말씀 부탁드린다.
웹툰은 시각적인 즐거움만 줄 수 있는데, 영화는 시청각 모두를 만족시킬 수 있는 춤과 노래를 적극 활용한 부분이 인상 깊었다. 좀비가 된 수아가 추는 춤 또한 굉장히 귀여웠다. 밝고 경쾌한 멜로디에 그렇지 못한 가사가 굉장히 슬프게 다가오는데 보아의 '넘버 원' 역시 그렇게 느껴졌고 영화와 참 잘 어울린다고 느껴졌다.
작품을 통해 전하고자 했던 메시지는 무엇인지? 뜻한 바가 영화에 잘 담겼다고 생각하나?
'이 세상이 저버릴지언정 아빠는 너를 포기하지 않아', 사랑하는 내 딸을 위해 모든 걸 바친 부모의 사랑을 말하고 싶었다. 감독님이 워낙 잘 연출해 주시고 배우들의 열연이 더해져 영화에도 메시지가 고스란히 녹아들었다.
웹툰 '좀비딸'은 애니메이션에 이어 영화로 제작되었다. 슈퍼 IP로 거듭날 수 있었던 이유가 무엇이라고 생각하는지?
확실히 애용이 지분이 9할은 있었다고 말할 수 있다. 고양이 집사다 보니 늘 고양이의 행동을 관찰하고 따라 그린 게 도움이 컸다. 연재 당시 수색을 하는 군인이 애용이를 보고 "나비야~"라고 부르자 "애용! 김애용!"이라며 자신을 소개하는 장면이 화제를 일으키면서 많은 분들이 웹툰 '좀비딸'을 찾아주셨다. 이 장면이 화제 될 거라곤 생각하지 못했기에 운이 많이 따라줬구나 생각이 들었다. 그리고 '애용이'로 인해 처음 '좀비딸'을 접한 분들이 정환의 이야기에도 재미를 느끼실 수 있도록 이야기를 잘 그려낸 것도 분명 한몫했다고 생각한다.
웹툰 '좀비딸'과 영화 '좀비딸'을 사랑하는 독자와 관객들에게 한 마디 부탁드린다.
정환의 이야기에 귀 기울여 주셔서 진심으로 감사드린다. 원작을 사랑해 주셔서 애니메이션에 이어 영화까지 나올 수 있었다. 영화를 먼저 접한 분들께는 원작의 재미도 한번 느껴보시길 추천한다. 저희 어머니께서 영화 개봉 후 무려 50년 만에 극장을 찾으셨다. 이 기회에 많은 분들이 부모님을 모시고 극장을 방문하시면 좋겠다. 저는 언젠가 또 좋은 이야기로 찾아뵙겠다.
올해 국내 개봉 영화 중 최초 450만 관객을 돌파한 '좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 코믹 드라마로, 절찬 상영 중이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com