택시기사 된 정가은, 생활고 이어 안타까운 소식 "父 암 투병, 큰 수술 앞둬"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 방송인 정가은이 아버지의 암 투병 소식을 알렸다.

18일 유튜브 채널 '원더가은'에서는 '정가은이 오늘 꼭 택시로 아빠를 모시고 싶었던 이유..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정가은은 "택시 운전 자격증을 따면 아빠를 첫 손님으로 태우려 했는데 아빠가 건강이 안 좋으셔서 그렇게 못하고 있다가 혹시 오늘 컨디션이 어떠냐 여쭤봤는데 오늘 컨디션이 괜찮으셔서 오늘의 첫 손님은 아빠를 모셔보려 한다"고 밝혔다.

정가은의 아버지 역시 30년 넘게 택시를 운전했던 택시기사. 정가은은 "심지어 무사고로 상도 받지 않았냐"고 물었고 아버지는 "20년 무사고로 경찰청장 상도 받았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.


아버지가 택시 기사를 그만둔 이유는 건강상의 이유였다. 아버지는 "식도암 수술을 한 뒤에 몸이 안 좋다"고 털어놨고 정가은은 "그때 택시를 팔았다. 식도암은 수술을 받아서 잘 완치 됐는데 다른 데 암이 생겼다"고 고백했다.

아버지는 "17일에 입원해서 19일에 수술하는데 잘 되겠지"라고 덤덤하게 말했고 정가은은 "잘 돼야지. 작은 수술이 아니라서"라고 걱정했다.

정가은은 "아빠가 수술하기 전에 꼭 한 번 태워드리고 싶었다"고 말했고 아버지도 "나도 수술하기 전에 딸이 운전하는 차를 타서 기분이 좋다"고 밝혔다. 정가은은 "아빠가 19일에 수술을 하시니까 수술 잘 돼서 합병증 없이 건강하게 퇴원할 수 있게 많은 분들이 응원하고 기도해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

한편, 정가은은 2016년 결혼, 슬하에 딸 한 명을 뒀으나 2018년 이혼했다.


이혼 후 홀로 딸을 키우는 정가은은 최근 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 지난해 여름 딸 케이크도 못 사줄 정도였다며 생활고를 고백한 바 있다. 이에 정가은은 택시 운전 자격증을 따 택시기사로 제2의 인생을 시작했다.

