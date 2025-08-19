스포츠조선

소이현♥인교진, 결혼 11년만 늦둥이 갈등 "더 늦기 전에"vs"힘들어" ('동상이몽2')

기사입력 2025-08-19 06:20


소이현♥인교진, 결혼 11년만 늦둥이 갈등 "더 늦기 전에"vs"힘들어"…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '동상이몽2' 소이현 인교진 부부가 셋째 임신을 두고 생각 차이를 밝혔다.

18일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 소이현 인교진 부부가 출연했다.

5년 만에 '동상이몽2'에 다시 출연한 소이현. 인교진 소이현 부부는 결혼 11년 차가 됐다. 소이현은 "오히려 초반보다 지금의 결혼생활이 조금 더 편해진 느낌이다. 톱니바퀴가 잘 맞는 느낌. 오빠도 예전보다는 철이 좀 많이 들었다"고 밝혔다.

인교진은 두 아이를 위해 게임도 끊었다고. 소이현은 "크게 다툴 일도 없다"고 말했고 인교진은 "지금이 완벽하다. 어제도 밥 먹으면서 서로 '지금이 제일 행복하다'고 말했다"고 기세등등했다. 그러나 소이현은 "강압적인 행복"이라고 밝혀 인교진을 당황하게 했다. 조우종은 "억지로 좋다고 하는 거 같다"고 말했고 소이현은 "계속 좋다 하라더라"라고 밝혔다.

두 딸의 육아 때문에 각방을 썼던 소이현 인교진 부부는 다시 합방을 하게 됐다. 패널들은 "다시 합방하기 힘들지 않냐"고 물었고 소이현은 "처음 다시 합방을 할 때는 불편했다. 잠을 설치기도 했다. 이제 사람 기척이 없으면 잠을 못 자겠다"고 밝혔다.


소이현♥인교진, 결혼 11년만 늦둥이 갈등 "더 늦기 전에"vs"힘들어"…
소이현이 아이들을 등교시키러 나가자 인교진은 오픈AI에게 건강하게 라면 끓이는 법을 물어봤다. 김구라가 "아내는 저런 얘기를 안 받아준다"고 하자 소이현은 "맞다. 거의 여친 수준으로 대화하더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

하지만 인교진은 라면을 향한 충동을 잠시 내려놨다. 이는 소이현이 인교진의 건강을 철저히 관리하기 때문. 인교진은 당뇨 전 단계 진단까지 받았고, 이에 소이현이 식단, 운동 등을 시키며 인교진을 정상 수치로 돌려놨다.

맛있는 건강식을 함께 먹으며 두 사람은 딸들의 다가올 사춘기에 대한 이야기를 나눴다. 소이현은 "엄마 손이 필요한 때가 지났다고 해야 하나. 아쉽다. 그래서 더 늦기 전에 셋째를"이라고 말해 인교진을 깜짝 놀라게 했다. 소이현은 "잠깐 고민해봤다. 늦둥이가 예쁘다 하지 않냐"고 인교진을 달랬다.


과거 방송 출연 당시 인교진은 소이현의 제안에 정관수술을 하러 갔지만 포기한 바 있다. 이에 소이현은 "늦둥이가 다 예쁘다 하니까"라고 말했고 김구라는 "늦둥이가 있으면 애들 사춘기가 완화되는 게 있다"고 공감했다.

하지만 인교진은 "만약 늦둥이가 생겨서 아기를 낳잖아? 하은이만할 때 나 60살이다. 그런 경우 많지만 힘들긴 할 거다. 그냥 생각만 해라"라고 단호하게 거절했다. 인교진은 "지금 애들이랑 자기랑 너무 행복해서 이걸 지키고 싶다. 지금에서야 애들도 각자 두고 우리 시간도 즐기는데 아기를 또 가지면 자기가 힘들 거 같다"고 밝혔다. 이에 소이현도 "오빠가 늦둥이같긴 하다"고 한발 물러섰다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

"김종국 현재 솔로 아냐" 유재석은 '♥예비신부 정체' 알고 있었다

3.

강형욱, 훌쩍 자란 혼혈 아들 공개…함께 美로 떠난다 "강아지 맡길 것"

4.

김태희, 두 딸 미모 자랑 "첫째 눈은 나, 둘째는 ♥비 닮아…희비교차" ('유퀴즈')

5.

"신동엽, 이소라와 결혼 안 하고 연애만 한다 해" 찐친 송승헌 폭로 ('짠한형')

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

"김종국 현재 솔로 아냐" 유재석은 '♥예비신부 정체' 알고 있었다

3.

강형욱, 훌쩍 자란 혼혈 아들 공개…함께 美로 떠난다 "강아지 맡길 것"

4.

김태희, 두 딸 미모 자랑 "첫째 눈은 나, 둘째는 ♥비 닮아…희비교차" ('유퀴즈')

5.

"신동엽, 이소라와 결혼 안 하고 연애만 한다 해" 찐친 송승헌 폭로 ('짠한형')

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

2.

英 깜짝 놀랐다! 토트넘 '6000만 파운드 스타' 대반전, 손흥민 없는 '에이스' 자리 정조준 "칭찬받을 자격 있다"

3.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

4.

"김성근 감독님을 만나서…" 선출 압도한 비선출 148㎞, '제 2의 한선태' 스토리 탄생하나

5.

감독이 마운드에 올라 "붙어", 멀쩡하던 투수가 최악 '볼질 난사'...긴 연패 압박이 이렇게 무서운 겁니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.