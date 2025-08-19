스포츠조선

빅뱅, 데뷔 19주년…지드래곤, 완전체 컴백 스포인가[SC이슈]

기사입력 2025-08-19 07:44


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 데뷔 19주년을 자축했다.

지드래곤은 19일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 한 장 게재했다.

8월 19일은 빅뱅의 데뷔 기념일이다. 지드래곤은 데뷔 19주년을 기념해 횡단보도 사진 위에 '빅뱅(B19 BANG)'이라는 문구를 더한 이미지를 공개한 것. 데뷔 19주년 축하 이미지로 횡단보도를 선택한 것은 그동안 빅뱅이 건너온 다사다난한 길을 상징하기 위한 장치로 보인다.


빅뱅은 2006년 데뷔, '거짓말' '마지막 인사' '하루하루' '붉은 노을' '판타스틱 베이비' '봄여름가을겨울' 등 수많은 히트곡을 만들어내며 가요계 레전드로 군림해왔다. 힙합, R&B 발라드, 일렉트로닉 댄스 뮤직 등 다양한 장르에 도전하며 음악성과 대중성을 동시에 잡은, K팝 사상 가장 성공한 밴드 중 하나로 평가되고 있다. 특히 아이돌은 기획사에서 만든 상품이라는 편견을 깨고 자체 프로듀싱으로 엄청난 기록을 써내려 가며 K팝신의 혁명을 이끌어냈다. 빅뱅의 힘으로 YG엔터테인먼트는 SM엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트와 어깨를 나란히 하게 됐다.


그러나 빅뱅의 역사가 순탄치만은 못했다.

탑은 2017년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년 등을 선고받았다. 이후 그는 '복귀할 생각 하지 마라'는 네티즌과 '그럴 생각 없다'며 설전을 벌이다 연예계 은퇴를 선언했다. 그리고 '봄여름가을겨울'을 마지막으로 빅뱅에서 탈퇴했다. 빅뱅 탈퇴 후 탑은 빅뱅 데뷔 18주년을 축하하는 팬들을 차단하고, 멤버들의 계정을 언팔로우하고, 자신의 프로필에서 빅뱅 관련 이력을 모두 삭제하는 등 빅뱅과 선긋기에 나서 많은 비난을 받았다. 그러다 연예계 은퇴 선언을 번복하고 넷플릭스 오리지널 '오징어 게임3'를 통해 복귀한 탑은 '빅뱅을 탈퇴한 것은 멤버들에 대한 죄책감 때문이고 팬들을 차단한 건 헤어진 가족 사진을 보는 것이 괴로워서 한 일'이라고 해명했다. 다만 멤버들과는 연락을 하지 않고 있다고 했다.

승리는 2019년 버닝썬 게이트의 주범으로 지목돼 팀에서 탈퇴하고 연예계에서 은퇴했다. 그는 자신을 둘러싼 모든 의혹을 강력 부인했으나, 결국 상습도박, 성매매, 성매매 알선, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 외국환 거래법 위반, 식품위생법 위반, 업무상횡령, 특정 경제 범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령), 특수폭행 교사 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받았다. 승리는 형을 마치고 출소한 뒤 해외 사업을 구상 중이다. 이 과정에서 그는 캄보디아 클럽 공연을 하면서 "지드래곤을 여기 데려오겠다"고 말해 맹비난을 받았다.

'금쪽이'들의 탈퇴 후 빅뱅은 지드래곤 태양 대성 3인 체제로 똘똘 뭉쳤다. 이들은 서로의 콘서트나 콘텐츠에 게스트로 출연, 단단한 우정을 과시하고 있으며 데뷔 20주년 기념 완전체 활동을 논의 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

