'모솔연애' 시즌2 제작 확정..오늘(19일) 출연자 모집 오픈 [공식]

[스포츠조선 조윤선 기자] 세계적인 엔터테인먼트 스트리밍 서비스 넷플릭스(Netflix) 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 뜨거운 반응에 힘입어 시즌2 제작을 확정하고 출연자 모집을 시작했다.
모태솔로 출연자 모집은 바로 오늘(19일) 시작됐다. 썸메이커스 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 시즌2 지원자 모집에 직접 발벗고 나서 이목을 끈다. 먼저 "많이 좋아했다 모솔연애"라는 카더가든의 재치있는 리액션이 시선을 집중시킨다. 이어 서인국, 강한나, 이은지가 시즌2 확정 소식을 전하며 "메이크오버로 변하고 싶은 분들, 이번에 꼭 모솔 탈출 하고 싶은 분들 썸메이커들이 싹 다 도와드릴게요"라고 전폭적인 메이크오버 지원을 예고한다. 마지막으로 "나의 첫 연애에 퐁당 빠지고 싶은 모태솔로들 바로 지금 지원해주세요"라는 한 마디는 새롭게 시작될 모태솔로들의 첫 연애 도전기에 대한 궁금증을 증폭시킨다.
시즌2 제작을 확정한 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌1은 지금 바로 넷플릭스를 통해 만나볼 수 있다.
