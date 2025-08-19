'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '북극성'의 압도적인 스케일이 예고됐다.
함께 공개된 메인 예고편은 '북극성'의 압도적인 스케일과 곳곳에 도사리는 위협 속에서 숨겨진 진실을 향해 나아가는 인물들이 만들어낼 드라마에 대한 기대를 한껏 높인다. 대한민국을 뒤흔든 대통령 후보 피격 사건의 배후를 파헤치고자 대선 출마를 결심한 문주는 목숨을 위협하는 위험한 사건들에 휘말리게 된다. 한편 사건 현장에서 문주를 처음 마주한 후, 멀리서 지켜보던 산호는 그녀를 지켜야겠다는 결심을 하고 "나를 고용하십시오" 라며 직접 제안을 한다. 이에 문주는 "무조건 명령에 따라줄 수 있겠어요?"라며 경계에 대한 긴장을 놓지 않는다. 또한, "이 남자를 조심하십시오"라는 국가정보원장 유운학(유재명)의 날카로운 경고가 이어지면서 과연 그녀가 믿음과 의심의 경계 속에서 어떤 선택을 내릴지, 그들의 관계는 첩보 멜로 장르 안에서 어떻게 변화해갈지 궁금증을 자아낸다.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com