스포츠조선

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성' 캐릭터 향연 예고

기사입력 2025-08-19 08:29


'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

[스포츠조선 문지연 기자] '북극성'의 압도적인 스케일이 예고됐다.

디즈니+의 웰메이드 글로벌 프로젝트 '북극성'이 촘촘하게 얽힌 인물들 간의 관계성을 궁금하게 하는 메인 포스터와 메인 예고편을 공개했다. '북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기.

먼저 공개된 메인 포스터는 대통령 후보 피격 사건 이면에 숨겨진 거대한 진실을 쫓는 '북극성' 속 인물들의 강렬한 비주얼로 시선을 사로잡는다. 거대한 폭발이 일어나는 도심을 배경으로 한반도를 위협하는 긴박한 상황에 놓인 각 캐릭터들의 표정과 서로 엇갈린 시선은 팽팽한 긴장감을 느끼게 하며 앞으로 펼쳐질 예측 불가능한 스토리에 대한 기대를 모은다. 여기에 "누구를 믿을 것인가, 무엇을 지킬 것인가"라는 카피는 서로를 믿을 수 없는 이들의 미묘한 관계 속에서 펼쳐질 갈등과 첩보 멜로의 장르적 재미를 예고하며 기대감을 한껏 끌어올린다.

함께 공개된 메인 예고편은 '북극성'의 압도적인 스케일과 곳곳에 도사리는 위협 속에서 숨겨진 진실을 향해 나아가는 인물들이 만들어낼 드라마에 대한 기대를 한껏 높인다. 대한민국을 뒤흔든 대통령 후보 피격 사건의 배후를 파헤치고자 대선 출마를 결심한 문주는 목숨을 위협하는 위험한 사건들에 휘말리게 된다. 한편 사건 현장에서 문주를 처음 마주한 후, 멀리서 지켜보던 산호는 그녀를 지켜야겠다는 결심을 하고 "나를 고용하십시오" 라며 직접 제안을 한다. 이에 문주는 "무조건 명령에 따라줄 수 있겠어요?"라며 경계에 대한 긴장을 놓지 않는다. 또한, "이 남자를 조심하십시오"라는 국가정보원장 유운학(유재명)의 날카로운 경고가 이어지면서 과연 그녀가 믿음과 의심의 경계 속에서 어떤 선택을 내릴지, 그들의 관계는 첩보 멜로 장르 안에서 어떻게 변화해갈지 궁금증을 자아낸다.


'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…

'압도적' 전지현, '그리고' 강동원이 보여주는 독보적 분위기..'북극성…
여기에 3차 대전으로 번질 수도 있을 거대한 위험이 한반도에 조금씩 가까워지고, 폭풍우의 방향을 조금이라도 바꾸고자 애쓰는 미 국무부 차관보 앤더슨 밀러(존 조)와 대통령의 자리에서 최선을 다하는 대한민국 대통령 채경신(김해숙), 대한민국의 정재계를 주무르는 영향력 있는 아섬해운의 회장 임옥선(이미숙), 대선 출마 야망을 가지고 문주를 쫓는 검사 장준상(오정세)까지. 전 세계의 안전을 위협하는 진짜 배후가 누구인지, 또 다가오는 폭풍우는 무엇을 상징하는지 호기심을 자극하는 가운데 문주는 "이 모든 걸 움직이는 각본이 따로 있다면, 내가 알아내요"라며 강한 다짐을 보여주고 있어 시청자들의 호기심을 자극한다. 이들을 둘러싼 한 치 앞도 예측할 수 없는 스토리와 각자의 욕망을 가지고 앞으로 달려가는 캐릭터들의 팽팽한 대립은 '북극성'을 향한 전 세계의 기대감을 한껏 끌어올린다.

'북극성'은 오직 디즈니+를 통해 9월 10일 3개, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

2.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

3.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

4.

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

5.

"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.