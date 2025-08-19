'흑백요리사' 윤남노, 청룡시리즈어워즈 '파격 반바지' 비밀 밝혀졌다('…

스포츠조선

[스포츠조선 문지연 기자] '흑백요리사' 윤남노의 파격 반바지 패션의 비밀이 공개됐다.

넷플릭스 예능 '옷장전쟁'은 옷 좀 입을 줄 아는 남매 정재형과 김나영이 패알못 탈출을 원하는 셀럽들의 옷장을 탈탈 털어 감다살 스타일링에 도전하는 의뢰인 옷장 맞춤 꾸미기 대결 프로그램.지난 18일(월) 오후 5시에 공개된 4회에서는 '흑백요리사'를 통해 스타셰프 반열에 오른 '요리하는 돌아이' 윤남노의 옷장을 탐방하고, 남꾸(남노 꾸미기) 대결을 펼치는 모습이 그려졌다.

이날 윤남노는 "청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 후보에 올랐다"면서 정재형과 김나영에게 '시상식룩' 스타일링 SOS를 쳤다. 윤남노는 "본업이 요리사인데 예능인상 후보가 돼 부끄럽다"라며 몸 둘 바를 몰라 했는데, 이때 정재형이 자신의 방송 첫 수상 이력 역시 'MBC 연예대상 인기상'이었음을 밝혀 윤남노를 다독였다. 이와 함께 윤남노는 또 하나의 문제를 고백했다. 옷장에 입을 옷이 하나도 없다는 것. 윤남노는 "지금 입은 티셔츠와 같은 디자인으로 검은색 20장, 흰색 20장뿐"이라고 밝혔고, 김나영은 "스티브 잡스네"라며 동공지진을 일으켜 웃음을 안겼다.

집 구경 시간에도 윤남노의 '초 미니멀리즘'이 눈길을 끌었다. 직접 돈을 주고 산 물건이 거의 없다는 윤남노는 "이 집에서 내 돈으로 산 건 다이어트 한약뿐"이라며 부엌과 냉장고마저 텅텅 빈 모습으로 놀라움을 안긴다. 이 가운데 윤남노는 "제 여자 친구들을 보여드리겠다. 유일하게 제 손을 잡아주는 존재들"이라며 칼 셀렉션 자랑에 열을 올려 웃음을 유발했다. 이와 함께 "패션 스타일링을 하는 것이 어색하고 부끄럽다"라면서 변변한 옷 한 벌 없는 옷장을 공개했고, 옷장에서 또 다시 '칼꾸러미'만 나오자, 김나영은 "여기 칼의전쟁이에요?"라며 정체성의 혼란을 호소해 웃음을 더했다.

정재형은 "요리로 따지면 양파랑 마늘만 있는 거다. 주재료가 없다"라며 남꾸(남노 꾸미기)에 걱정을 드러냈고, "청룡은커녕 청룡 열차도 못 탈 것 같다"라면서 '옷장전쟁' 최초로 원정 꾸미기를 예고했다. 정신이 얼얼해진 윤남노는 "너무 죄송하다. 이렇게 누추하신 분들이 귀한 곳에 (오셨다)"라고 말실수까지 작렬해 폭소를 안겼다.

한편 패션 스토어에 입성한 정재형과 김나영은 불꽃 튀는 남꾸 대결을 펼쳤다. 정재형은 격식을 차리면서도 개성이 살아있는 반바지 포멀룩을 선보였고, 이 과정에서 윤남노의 숨겨져 있던 각선미가 드러나 눈길을 끌었다. 반면 김나영은 의뢰 내용을 착각, 시상식룩이 아닌 남친룩을 스타일링하는 허당 면모를 드러냈지만, 윤남노의 귀여운 매력을 제대로 부각시키며 놀라운 결과는 내놨다. 승자로 정재형을 선택한 윤남노는 "오늘 많이 배운 것 같다. 지금껏 먹기 위해서 돈을 벌었는데, 옷을 사기 위해 돈 벌 이유가 생겼다. 앞으로 나에게 패션은 플레이팅이다"라고 달라진 마인드셋을 뽐냈고, MC들은 "앞으로 패션계에서 만나자"며 독려했다. 또한 4회 말미에는 정재형이 스타일링해준 착장으로 실제 '청룡시리즈어워즈' 레드카펫에 선 윤남노의 모습이 담겨 흐뭇함을 더했다.

넷플릭스 '옷장전쟁'은 매주 월요일 오후 5시에 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

