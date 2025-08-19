성동일X김희원 '바퀴 달린 집', 장나라 합류→3년 만에 컴백..글로벌 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 성동일, 김희원과 새로 합류한 장나라가 tvN 예능 '바퀴 달린 집'으로 뭉친다.
국내를 '장나라 신드롬'에 들썩이게 했던 멀티 엔터테이너이자, '굿파트너', 'VIP', '황후의 품격' 등을 히트시키며 연기자로서도 독보적인 행보를 걷고 있는 장나라는 '바다 건너 바퀴 달린 집'을 통해 데뷔 이래 첫 예능 고정 출연에 도전해 새로운 매력을 뽐낼 예정이다. 더욱이 장나라의 합류로 전 시즌을 통틀어 최초로 여자 식구가 함께한 만큼, 성동일-김희원과 장나라가 만들어낼 신선한 남매 케미스트리에도 귀추가 주목된다.
한편 '바퀴 달린 집' 스케일 역시 확장될 전망이다. 지난 4개 시즌 동안 전국 24개 지역, 32곳의 앞마당을 찾아갔던 국내 여행에서 반경을 넓혀 세계로 진출해 '바다 건너 바퀴 달린 집'으로 새로운 모습을 선보이는 것. 이에 국내와는 또 다른 대자연 뷰를 담아낼 새 시즌에 기대가 높아진다. 또 전국구 앞마당에서 그 지역의 대표 식자재로 선보이는 다채로운 요리 퍼레이드 역시 '바퀴 달린 집' 시리즈의 백미였던 만큼, 새 시즌에서 현지의 식자재를 통해 만들어내는 이국적인 밥상 역시 눈을 사로잡을 것으로 기대된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com