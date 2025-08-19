스포츠조선

성동일X김희원 '바퀴 달린 집', 장나라 합류→3년 만에 컴백..글로벌 여행 확장[공식]

기사입력 2025-08-19 08:48


성동일X김희원 '바퀴 달린 집', 장나라 합류→3년 만에 컴백..글로벌 …

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 성동일, 김희원과 새로 합류한 장나라가 tvN 예능 '바퀴 달린 집'으로 뭉친다.

새롭게 돌아오는 tvN '바다 건너 바퀴 달린 집'은 내 집을 가지고 떠나는 여행을 콘셉트로, 우리나라 전국 방방곡곡에서 사계절을 보낸 바퀴 달린 집이 이번엔 바다 건너 해외로 떠나는 여행을 다룬다. 2022년에 방영한 시즌 4 이후 3년 만에 글로벌하게 돌아오는 것.

새로운 식구의 합류도 기대를 모은다. '바퀴 달린 집'의 공식 셰프이자 정 많은 맏이 성동일, 유쾌한 둘째 김희원이 변함없이 함께하는 가운데, 배우 장나라가 전격 합류해 한층 기대감을 높이고 있다.

국내를 '장나라 신드롬'에 들썩이게 했던 멀티 엔터테이너이자, '굿파트너', 'VIP', '황후의 품격' 등을 히트시키며 연기자로서도 독보적인 행보를 걷고 있는 장나라는 '바다 건너 바퀴 달린 집'을 통해 데뷔 이래 첫 예능 고정 출연에 도전해 새로운 매력을 뽐낼 예정이다. 더욱이 장나라의 합류로 전 시즌을 통틀어 최초로 여자 식구가 함께한 만큼, 성동일-김희원과 장나라가 만들어낼 신선한 남매 케미스트리에도 귀추가 주목된다.

한편 '바퀴 달린 집' 스케일 역시 확장될 전망이다. 지난 4개 시즌 동안 전국 24개 지역, 32곳의 앞마당을 찾아갔던 국내 여행에서 반경을 넓혀 세계로 진출해 '바다 건너 바퀴 달린 집'으로 새로운 모습을 선보이는 것. 이에 국내와는 또 다른 대자연 뷰를 담아낼 새 시즌에 기대가 높아진다. 또 전국구 앞마당에서 그 지역의 대표 식자재로 선보이는 다채로운 요리 퍼레이드 역시 '바퀴 달린 집' 시리즈의 백미였던 만큼, 새 시즌에서 현지의 식자재를 통해 만들어내는 이국적인 밥상 역시 눈을 사로잡을 것으로 기대된다.

이에 '바다 건너 바퀴 달린 집' 제작진은 "'바퀴 달린 집'이 3년 만에 새 시즌으로 돌아오게 되었다. 오랜만에 찾아뵙는 만큼, 꽉 찬 힐링과 뭉근한 웃음, 그리고 새로운 재미까지 담아낼 수 있도록 잘 준비하겠다. 또한 더욱 농익은 케미를 발산할 성동일-김희원 형제와 새로운 기운을 불어넣어 줄 새 식구 장나라의 활약을 기대해달라"라고 전했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

2.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

3.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

4.

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

5.

"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.