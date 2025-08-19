스포츠조선

“피그말리온 아니고 피말리온” ‘나솔’ 27기 영철, 정숙 향한 결혼 돌직구에 데프콘도 경악

기사입력 2025-08-19 10:04


“피그말리온 아니고 피말리온” ‘나솔’ 27기 영철, 정숙 향한 결혼 돌…

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 27기 영철이 정숙을 향해 폭주 기관차급 직진 고백을 이어가며 스튜디오를 발칵 뒤집는다.

20일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 나는 SOLO에서는 영철이 단 한 번의 '슈퍼 데이트'로 결혼까지 언급하며 핑크빛 상상을 멈추지 않는 모습이 공개된다.

정숙의 선택으로 '슈퍼 데이트권'을 얻게 된 영철은 "정숙님이 1등 해서 써주셔서 감사합니다"라며 감격을 드러낸다. 업무 전화마저 "이게 더 중요해"라며 거절한 그는 오직 정숙에게만 몰입하는 직진 모드를 발동한다.

두 사람은 정읍의 '쌍화차 거리'에서 전통차를 즐기며 한층 가까워진다. 이 자리에서 영철은 "촬영 끝나면 5월 연휴에 놀자"라며 사적인 약속까지 잡은 뒤 정숙에게 "결혼식은 포항에서 하겠네?"라고 돌직구 질문을 던진다. 예상치 못한 결혼 언급에 정숙은 당황하지만 영철은 "경상도 문화상 신부 쪽에서 하잖아"라며 은근한 확신을 드러낸다.

정숙은 "아직 최종 선택도 안 했는데 벌써 결혼 얘기?"라며 동공지진을 일으키고 영철은 "피그말리온 효과처럼 잘 될 거다"라며 긍정적인 '자기 암시'를 이어간다. 이에 MC 데프콘은 "이건 피그말리온이 아니라 피말리온"이라고 일침을 날리며 폭소를 유발한다.

과연 영철의 폭주 직진 고백이 정숙의 마음을 움직일 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편 지난 13일 방송된 나는 SOLO는 평균 시청률 4.1%, 최고 4.6%를 기록하며 연이은 화제성을 입증했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

2.

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

3.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

4.

"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"

5.

'또 보여줘, JUNG HOO KNEE' 미국을 놀라게 한 무릎캐치 주인공 이정후, 19일 SD전 6번 중견수 출격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.