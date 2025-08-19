“피그말리온 아니고 피말리온” ‘나솔’ 27기 영철, 정숙 향한 결혼 돌…

|
[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 27기 영철이 정숙을 향해 폭주 기관차급 직진 고백을 이어가며 스튜디오를 발칵 뒤집는다.
두 사람은 정읍의 '쌍화차 거리'에서 전통차를 즐기며 한층 가까워진다. 이 자리에서 영철은 "촬영 끝나면 5월 연휴에 놀자"라며 사적인 약속까지 잡은 뒤 정숙에게 "결혼식은 포항에서 하겠네?"라고 돌직구 질문을 던진다. 예상치 못한 결혼 언급에 정숙은 당황하지만 영철은 "경상도 문화상 신부 쪽에서 하잖아"라며 은근한 확신을 드러낸다.
정숙은 "아직 최종 선택도 안 했는데 벌써 결혼 얘기?"라며 동공지진을 일으키고 영철은 "피그말리온 효과처럼 잘 될 거다"라며 긍정적인 '자기 암시'를 이어간다. 이에 MC 데프콘은 "이건 피그말리온이 아니라 피말리온"이라고 일침을 날리며 폭소를 유발한다.
한편 지난 13일 방송된 나는 SOLO는 평균 시청률 4.1%, 최고 4.6%를 기록하며 연이은 화제성을 입증했다.
