스포츠조선

차태현, 유재석 '서울예대' 학력 콤플렉스 건드렸다 "형은 자퇴, 난 졸업생"('틈만나면')

기사입력 2025-08-19 10:17


차태현, 유재석 '서울예대' 학력 콤플렉스 건드렸다 "형은 자퇴, 난 졸…

[스포츠조선 조지영 기자] 차태현이 서울예대 방송연예과 선배인 유재석에게 선을 긋는다.

SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 2049 시청률 동시간대 1위와 화요일 예능, 드라마 통틀어 2049 시청률 1위를 기록하며 매회 뜨거운 화제성을 기록하는 '틈만 나면,'은 오늘(19일) 저녁 9시 방송되는 35회에 시즌3을 마무리한다.

이 가운데 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 차태현, 장혁이 출격해 입증된 티키타카를 발산한다. 특히 '틈만 나면,'의 모든 시즌 최고 시청률 기록을 지니면서, 최초 3연속 출연자에 등극한 차태현이 '공식 엔딩요정'으로서 맹활약을 터트렸다고 해 궁금증을 증폭시킨다.

유재석을 겨냥한 깐족 행보로 웃음을 자아내며 '원조 재석 속뒤집개' 타이틀을 획득했던 차태현은 시즌3의 마지막 녹화에 임하며 깐족 데시벨을 최고조로 끌어올린다. 유재석은 차태현의 등장에 "얘는 종국이 앞에서도 깐족이는 애"라며 차태현의 전적(?)을 떠올리며 고개를 내젓는다. 이어 유재석이 "태현이와 나는 서울예대 방송연예과 출신"이라고 친근하게 동문을 강조하며 무마하려 하자 차태현은 더 이상 들을 필요가 없다는 듯이 "형은 자퇴, 난 졸업생"이라며 유재석의 약점을 가격해 웃음보를 자극한다.

유재석, 차태현의 박빙의 깐족 티키타카는 여기서 멈추지 않는다. 차태현이 국립무용단 틈 주인과의 만남에서 "국 자 들어가면 대단한 거다. 재석이 형도 '국민MC' 뱃지 줘야 된다"라며 갑자기 유재석을 치켜세운다. 하지만 '재석 뒤집개' 차태현의 멘트는 방심 금물. 차태현은 곧바로 "금뱃지는 안되고 은으로"라고 덧붙이며 칭찬 밀당(?)에 나서 현장을 웃음바다로 만든다. 이에 유재석의 MC 아들 유연석까지 가세해 "재석이 형의 '국'자는 방송국의 '국'이죠"라며 한 술 더 떠 유재석 몰이에 나선다는 후문.

이에 유재석과 차태현의 절친 티키타카가 폭발하며 레전드 피날레를 장식할 '틈만 나면,' 본 방송에 기대가 치솟는다.

더욱 강력한 일상밀착형 웃음 폭격을 예고하고 있는 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,' 35회는 오늘(19일) 저녁 9시에 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

2.

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

3.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

4.

"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"

5.

'또 보여줘, JUNG HOO KNEE' 미국을 놀라게 한 무릎캐치 주인공 이정후, 19일 SD전 6번 중견수 출격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.