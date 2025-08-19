차태현, 유재석 '서울예대' 학력 콤플렉스 건드렸다 "형은 자퇴, 난 졸…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 차태현이 서울예대 방송연예과 선배인 유재석에게 선을 긋는다.
유재석을 겨냥한 깐족 행보로 웃음을 자아내며 '원조 재석 속뒤집개' 타이틀을 획득했던 차태현은 시즌3의 마지막 녹화에 임하며 깐족 데시벨을 최고조로 끌어올린다. 유재석은 차태현의 등장에 "얘는 종국이 앞에서도 깐족이는 애"라며 차태현의 전적(?)을 떠올리며 고개를 내젓는다. 이어 유재석이 "태현이와 나는 서울예대 방송연예과 출신"이라고 친근하게 동문을 강조하며 무마하려 하자 차태현은 더 이상 들을 필요가 없다는 듯이 "형은 자퇴, 난 졸업생"이라며 유재석의 약점을 가격해 웃음보를 자극한다.
유재석, 차태현의 박빙의 깐족 티키타카는 여기서 멈추지 않는다. 차태현이 국립무용단 틈 주인과의 만남에서 "국 자 들어가면 대단한 거다. 재석이 형도 '국민MC' 뱃지 줘야 된다"라며 갑자기 유재석을 치켜세운다. 하지만 '재석 뒤집개' 차태현의 멘트는 방심 금물. 차태현은 곧바로 "금뱃지는 안되고 은으로"라고 덧붙이며 칭찬 밀당(?)에 나서 현장을 웃음바다로 만든다. 이에 유재석의 MC 아들 유연석까지 가세해 "재석이 형의 '국'자는 방송국의 '국'이죠"라며 한 술 더 떠 유재석 몰이에 나선다는 후문.
더욱 강력한 일상밀착형 웃음 폭격을 예고하고 있는 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,' 35회는 오늘(19일) 저녁 9시에 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com