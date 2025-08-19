[공식] 연쇄살인마 고현정·형사 장동윤, 피할 수 없는 공조… ‘사마귀:…

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 고현정과 장동윤의 강렬한 시너지를 앞세워 몰입감 넘치는 범죄 스릴러의 서막을 연다. 20여 년 전 악명을 떨친 연쇄살인마 '사마귀'와 그의 아들인 형사가 뜻밖의 공조 수사를 벌이며 전개될 서늘한 이야기에 관심이 쏠린다.
최근 공개된 2차 티저 영상은 더욱 긴장감을 끌어올렸다. 영상은 장동윤의 날 선 모습으로 시작해 고현정의 살인을 모방한 새로운 사건이 벌어졌음을 알린다. 여기에 분노로 가득 찬 장동윤의 외침과, 수감복을 입고 다시 세상에 등장한 고현정의 모습이 교차되며 긴장감을 극대화했다.
티저 후반부에는 고현정과 장동윤이 서로를 향해 날카롭게 대립하는 장면이 이어진다. "다섯 명이나 죽인 걸로는 부족했습니까?"라는 장동윤의 질문과 "내 존재가 드러나도 네 곁에 있어 줄까?"라는 고현정의 도발적인 대사가 교차되며 전율을 안긴다. 마지막으로 두 사람의 얼굴이 하나로 겹쳐지는 장면은 독창적인 연출을 예고하며 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com