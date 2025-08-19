악뮤 이수현, 위고비 의혹에 입열었다 "마라탕 참고 운동, 억울하다"

|
[스포츠조선 김소희 기자] 악뮤(AKMU) 이수현이 최근 불거진 비만 치료제 '위고비' 사용 의혹에 대해 직접 해명했다.
이어 "아침 11시에 무조건 식탁에 앉아 30분간 성경을 읽으며 마음을 다잡고, 이후에는 PT 선생님과 함께 운동을 한다. 샤워까지 끝내면 오후 1시가 되는데, 그때 오빠와 함께 건강식을 먹는다. 오후 3시에는 각자 레슨을 받는다"며 규칙적인 하루 일과를 공개했다.
또 다른 팬이 "오늘 저녁은 뭐 드셨어요?"라고 묻자, "귀찮아서 안 먹었어요"라고 답했고, "어제 저녁은 이거"라며 닭가슴살 소시지 2개, 김치, 현미밥 사진을 함께 공개해 자신의 식단을 공유했다.한편 악동뮤지션은 2012년 SBS 'K팝스타' 시즌2로 얼굴을 알린 후 2014년 YG엔터테인먼트에서 데뷔했다. '200%' 'Give Love' '오랜 날 오랜 밤' 'DINOSAUR', '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는거지' 등 수많은 히트곡으로 사랑받고 있다. 8월 8일부터 24일까지 '2025 AKMU STANDING CONCERT' 공연을 통해 팬들을 만나고 있다.