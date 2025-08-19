스포츠조선

'폭군의 셰프' PD "박성훈→이채민 교체, 하나의 과정이라 생각..120% 만족한다"

기사입력 2025-08-19 14:34


'폭군의 셰프' PD "박성훈→이채민 교체, 하나의 과정이라 생각..12…
19일 서울 신도림 더 세인트에서 열린 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'의 제작발표회, 장태유 감독이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 장태유 PD가 논란으로 하차하게 된 박성훈에 대해 언급했다.

19일 오후 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더 세인트에서 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 파리 미슐랭 3스타 레스토랑의 헤드셰프 연지영 역의 임윤아, 어머니의 죽음에 얽힌 진실을 밝히려는 연희군 이헌 역의 이채민, 이헌의 숙부 제산대군 역의 최귀화, 이헌의 조모 인주대왕대비 역의 서이숙, 이헌의 누이 휘숙옹주의 부마 도승지 임송재 역의 오의식, 그리고 장태유 PD가 참석했다.

앞서 '폭군의 셰프'는 지난해 남자주인공인 이헌 역으로 박성훈을 캐스팅했지만, 촬영을 앞두고 박성훈이 SNS 계정에 '오징어 게임' 관련 AV(성인용 영상물) 이미지를 올리는 실수를 하면서 대중으로부터 많은 공분을 사 결국 작품에서 하차하게 됐다. 이러한 박성훈의 빈자리를 임윤아보다 10살 연하인 이채민이 채우면서 많은 관심을 받은 바 있다.

장태유 PD는 "(박성훈 논란은) 드라마 촬영 직전이었다. 준비 기간에 벌어진 일이었다. 많은 캐스팅 후보가 있었다. 드라마는 많은 캐스팅 후보가 있는데 그 중 지나간 과정이라고 생각한다. 뒤늦게 만난 이채민에 100%, 120% 만족하고 있다. 모든 배우가 신인 시절에는 열정을 가지고 최선을 다해 현장에 임하지만 그 결과가 다 나오지는 않는다. 그런데 이채민은 실제로 성과가 나왔다. 그래서 만족한다"

박국재 작가의 인기 웹소설 '연산군의 셰프로 살아남기'를 원작으로 한 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 이야기를 다룬 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디 드라마다. 임윤아, 이채민, 강한나, 최귀화, 서이숙, 오의식 등이 출연하고 '바람의 화원' '뿌리깊은 나무' '밤에 피는 꽃'의 장태유 PD가 연출을 맡았다. 오는 23일 밤 9시 10분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

3.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

'英매체 단독 보도' 황희찬 대반전, 울버햄튼 탈출 가능성..."팰리스 임대 영입 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.