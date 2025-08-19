스포츠조선

"위고비 안했습니다"…악뮤 이수현, 다이어트 약 의혹 해명[SCin스타]

기사입력 2025-08-19 14:34


"위고비 안했습니다"…악뮤 이수현, 다이어트 약 의혹 해명[SCin스타]

[스포츠조선 백지은 기자] 악뮤 이수현이 '위고비 의혹'에 입을 열었다.

이수현은 19일 자신의 계정에 "저 위고비 안했다. 굉장히 억울하다"고 밝혔다.

그는 "마라탕이랑 엽떡 참고 운동 열심히 하고 건강한 습관 만드려고 매일매일 자신과 싸우는데 굉장히 억울하다. 지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석으로 관리하고 있다"고 토로했다.


"위고비 안했습니다"…악뮤 이수현, 다이어트 약 의혹 해명[SCin스타]
이수현은 8일부터 10일까지 진행된 '2025 악뮤 스탠딩 콘서트[악동들]'에서 몰라보게 살이 빠진 모습으로 화제를 모았다. 그는 "살을 대체 얼마나 뺀 거냐. 무슨 일이 있어도 건강이 우선"이라는 한 팬의 걱정에 "고마워. 지금이 태어나서 제일 건강해"라고 답하기도 했다.

실제 이수현은 오빠 이찬혁과 합가한 뒤 해병대 출신인 이찬혁의 시간표에 맞춰 PT 선생님과 운동을 하고, 점심과 저녁을 건강식으로 챙겨먹으며 감량에 성공한 것으로 알려졌다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

3.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

'英매체 단독 보도' 황희찬 대반전, 울버햄튼 탈출 가능성..."팰리스 임대 영입 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.