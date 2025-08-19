스포츠조선

[공식] 김선호 딥페이크 영상 확산..소속사 "명백한 불법행위, 강력 대응"(전문)

기사입력 2025-08-19 15:05


[공식] 김선호 딥페이크 영상 확산..소속사 "명백한 불법행위, 강력 대…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김선호 측이 딥페이크 영상 및 사칭 행위에 대한 주의를 당부했다.

19일 소속사 판타지오 측은 "

최근 SNS 상에서 김선호 배우 관련 딥페이크 영상 및 사칭 행위를 통해
금전을 요구하는 사례가 발생하고 있다"고 밝혔다.

이어 "배우 및 당사 임직원은 어떠한 경우에도 특정 개인에게 사적 연락을 통해 금전이나 개인 정보를 요구하지 않는다"고 전했다.

그러면서 "배우를 사칭하는 행위를 비롯해 딥페이크를 악용한 허위 사실 유포는 명백한 불법 행위이며, 당사는 앞으로도 지속적인 모니터링을 통해 강력할 대응할 예정"이라고 경고했다.

한편, 김선호는 최근 넷플리스 최고의 화제작 '폭싹속았수다'에 이어, 차기작으로 올해 하반기 공개 예정인 넷플릭스 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'와 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹' 출연을 확정했다.

다음은 소속사 판타지오 공식입장 전문

안녕하세요.

판타지오입니다.


최근 SNS 상에서 김선호 배우 관련 딥페이크 영상 및 사칭 행위를 통해

금전을 요구하는 사례가 발생하고 있습니다.

배우 및 당사 임직원은 어떠한 경우에도 특정 개인에게

사적 연락을 통해 금전이나 개인 정보를 요구하지 않습니다.

배우를 사칭하는 행위를 비롯해

딥페이크를 악용한 허위 사실 유포는 명백한 불법 행위이며,

당사는 앞으로도 지속적인 모니터링을 통해 강력할 대응할 예정입니다.

팬 여러분께서는 피해를 입지 않도록 각별히 유의해 주시길 바랍니다.

감사합니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

3.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

4.

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('돌싱포맨')

5.

윤종신 고1 딸, 성숙미+'169cm' 폭풍성장의 좋은 예..."엄마도 아빠도 닮아"

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

3.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

4.

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('돌싱포맨')

5.

윤종신 고1 딸, 성숙미+'169cm' 폭풍성장의 좋은 예..."엄마도 아빠도 닮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"내가 경기에 나설수 있다고 판단했다." 역전타 쳐서 기쁜날인데, 팬들의 부상 의혹 해소부터 했다[SC 코멘트]

2.

세계 최초 '돼지형' 축구선수...공개 다짐 "다시는 이런 일 없을 겁니다"

3.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

4.

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이 김태형인데, 왜 같은 실수 반복되나

5.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.