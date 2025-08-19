스포츠조선

김고은·박지현, 절교했다 다시 만났다..'은중과 상연' 내면연기 예고

기사입력 2025-08-19 15:47


[스포츠조선 문지연 기자] '은중과 상연' 김고은, 박지현의 10대부터 40대를 관통하는 관계성이 공개됐다.

매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기 '은중과 상연'이 10대 시절의 첫 만남부터 20대와 30대, 그리고 현재의 40대까지의 모습을 담은 캐릭터 스틸을 공개했다.

은중과 상연의 10대 시절을 보여주는 키워드는 '풋풋한 첫 만남'이다. 공개된 캐릭터 스틸은 하나부터 열까지 다른 은중과 상연의 어린 시절의 모습을 고스란히 보여준다. 이들의 10대는 각각 최근 도영서로 개명한 김보민과 박서경이 맡는다. 특유의 구김살 없는 성격으로 학교 친구들과 좋은 관계를 유지하던 은중과 친구들에게 잘 다가가지 못하는 성격을 가진 상연. 여기에 넉넉지 못한 집안 환경을 가진 은중과는 달리 풍족한 가정환경에서 자란 상연은 서로에게 동경과 질투, 그 어딘가 위치한 묘한 감정과 함께 친구가 된다.

20대가 된 이들의 키워드는 '우연한 첫 번째 재회'다. 우연히 대학교 동아리에서 만나게 된 은중(김고은)과 상연(박지현). 밝은 표정으로 서로를 마주한 두 사람의 스틸은 성인이 된 후 다시 만난 이들의 앞에 또 어떤 사건들이 기다리고 있을지 호기심을 자극한다. 어렸을 때와는 달라진 듯한 상연의 이야기가 궁금한 은중과 아무렇지 않은 듯 행동하는 '상연'은 이들이 어떤 관계의 변화를 맞이할지 궁금증을 더한다.

은중과 상연의 30대 키워드는 '불편한 두 번째 재회'다. 밝은 모습의 20대 때와는 달리 30대의 스틸에서는 어딘가 불편함과 어색함이 느껴져, 두 사람 사이에 심상치 않은 일이 벌어졌음을 짐작게 한다. 다시 마주한 상연이 신경쓰이는 은중과 여전히 속을 알 수 없는 상연. 두 사람의 불편한 만남이 이어지는 가운데, 오해로 얼룩진 세월이 지난 후 다시 만난 은중과 상연의 앞에는 어떤 사건들이 벌어질지, 그들의 관계는 또 어떤 변곡점을 맞이할지 호기심을 자극한다.

시간이 흐른 뒤, 40대가 된 현재의 은중과 상연을 보여주는 키워드는 '이해할 수 없는 부탁'이다. 부탁과 함께 은중을 다시 찾아온 상연으로 인해 재회하게 된 두 사람. 말기 암에 걸린 자신의 조력사망을 위해 스위스에 함께 가달라는 상연의 부탁이 은중은 불편하고 당황스럽기만 하다. 간절한 마음으로 설득하는 상연과 그를 이해할 수 없는 은중이 어떤 선택을 하게 될지, 이들이 들려줄 이야기에 궁금증이 높아진다.

한편, 두 번의 절교와 수많은 사건들을 거쳐온 은중과 상연을 연기한 김고은과 박지현은 "나이대에 맞는 삶의 흐름, 분위기, 말투나 태도를 표현하고 싶었다"(김고은), "다양한 연령대와 시절을 연기해야 했기 때문에 보여지는 것에 있어서 차이를 주려고 노력했다"(박지현)라며 내면뿐 아니라 외형적인 모습까지 시간의 흐름에 따라 변화하는 모습에 맞춰 표현하기 위한 과정을 전해, 두 사람의 노력으로 완성된 두 캐릭터에 대한 기대를 높인다. 특히, 변화하는 인물의 감정을 세밀하게 그려낸 두 사람의 연기는 시청자들의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.

은중과 상연 사이, 긴 세월에 걸쳐 오갔던 다채로운 감정의 연대기를 섬세하고 공감가는 연기로 그려낼 김고은과 박지현의 호연과, 모든 사람이 가지고 있는 친구와의 추억을 다시금 곱씹어 보게 만들 스토리로 기대를 모으는 '은중과 상연'은 오는 9월 12일 넷플릭스에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

1.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

2.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

3.

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('돌싱포맨')

4.

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

5.

윤종신 고1 딸, 성숙미+'169cm' 폭풍성장의 좋은 예..."엄마도 아빠도 닮아"

