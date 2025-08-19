김고은·박지현, 절교했다 다시 만났다..'은중과 상연' 내면연기 예고

|
[스포츠조선 문지연 기자] '은중과 상연' 김고은, 박지현의 10대부터 40대를 관통하는 관계성이 공개됐다.
20대가 된 이들의 키워드는 '우연한 첫 번째 재회'다. 우연히 대학교 동아리에서 만나게 된 은중(김고은)과 상연(박지현). 밝은 표정으로 서로를 마주한 두 사람의 스틸은 성인이 된 후 다시 만난 이들의 앞에 또 어떤 사건들이 기다리고 있을지 호기심을 자극한다. 어렸을 때와는 달라진 듯한 상연의 이야기가 궁금한 은중과 아무렇지 않은 듯 행동하는 '상연'은 이들이 어떤 관계의 변화를 맞이할지 궁금증을 더한다.
은중과 상연의 30대 키워드는 '불편한 두 번째 재회'다. 밝은 모습의 20대 때와는 달리 30대의 스틸에서는 어딘가 불편함과 어색함이 느껴져, 두 사람 사이에 심상치 않은 일이 벌어졌음을 짐작게 한다. 다시 마주한 상연이 신경쓰이는 은중과 여전히 속을 알 수 없는 상연. 두 사람의 불편한 만남이 이어지는 가운데, 오해로 얼룩진 세월이 지난 후 다시 만난 은중과 상연의 앞에는 어떤 사건들이 벌어질지, 그들의 관계는 또 어떤 변곡점을 맞이할지 호기심을 자극한다.
한편, 두 번의 절교와 수많은 사건들을 거쳐온 은중과 상연을 연기한 김고은과 박지현은 "나이대에 맞는 삶의 흐름, 분위기, 말투나 태도를 표현하고 싶었다"(김고은), "다양한 연령대와 시절을 연기해야 했기 때문에 보여지는 것에 있어서 차이를 주려고 노력했다"(박지현)라며 내면뿐 아니라 외형적인 모습까지 시간의 흐름에 따라 변화하는 모습에 맞춰 표현하기 위한 과정을 전해, 두 사람의 노력으로 완성된 두 캐릭터에 대한 기대를 높인다. 특히, 변화하는 인물의 감정을 세밀하게 그려낸 두 사람의 연기는 시청자들의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.
은중과 상연 사이, 긴 세월에 걸쳐 오갔던 다채로운 감정의 연대기를 섬세하고 공감가는 연기로 그려낼 김고은과 박지현의 호연과, 모든 사람이 가지고 있는 친구와의 추억을 다시금 곱씹어 보게 만들 스토리로 기대를 모으는 '은중과 상연'은 오는 9월 12일 넷플릭스에서 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com