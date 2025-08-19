이은형♥강재준 子, 대학병원 응급실 이송..."장염+혈뇨까지"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 개그맨 강재준·이은형 부부가 운영하는 유튜브 채널 '기유TV'를 통해 아들 현조가 장염과 혈뇨 증상으로 대학병원 응급실을 찾은 사연이 공개돼 팬들의 걱정을 샀다.
19일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '육아로그 아프지말자 현조야ㅠㅠ'라는 영상이 업데이트됐다.
이어 "우유를 먹고 토하는 등 증세가 심해 검사와 링거 치료를 받았다"고 당시 상황을 설명했다.
응급실에 도착한 현조는 피검사와 수액 치료를 받으며 힘든 시간을 보냈다. 강재준은 "아이의 기운이 없어 픽픽 쓰러지려는 모습을 보니 마음이 아팠다"며 눈시울을 붉혔다.
다행히 치료 후 회복세를 보인 현조는 우유를 다시 마실 정도로 건강을 되찾았다. 이은형은 "설사도 멈추고 살도 다시 오르고 있다"며 안도감을 드러냈다.
강재준·이은형 부부는 "다시는 아픈 걸 보기 싫은 게 링거 바늘이 들어가는 걸 봤는데 다시는 못 볼 거 같다"라며 울컥한 모습을 보였다.
한편 이은형과 강재준은 2017년에 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 이들 부부는 JTBC '1호가 될 순 없어 2'에 출연 중이다.
