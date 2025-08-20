스포츠조선

[SC인터뷰] "시즌2요? 바라고 있죠"…류승룡, '무빙'→'파인' 흥행 공신(종합)

기사입력 2025-08-21 05:56


[SC인터뷰] "시즌2요? 바라고 있죠"…류승룡, '무빙'→'파인' 흥행…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류승룡(54)이 '파인: 촌뜨기들'에 각별한 애정을 드러내며 시즌2 제작 가능성에 대한 기대감을 내비쳤다.

13일 종영한 디즈니 + 오리지널 시리즈 '파인: 촌뜨기들'은 1977년, 바다 속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 근면성실 생계형 촌뜨기들의 속고 속이는 이야기다. 시리즈 '카지노', 영화 '범죄도시' 등을 연출한 강윤성 감독과 웹툰 '내부자들', '미생'의 윤태호 작가가 의기투합해 기대를 모았다. 류승룡은 극 중 돈 되는 일이라면 수단과 방법을 가리지 않고 덤벼드는 성실한 악당 오관석 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

최근 스포츠조선과 만난 류승룡은 "마지막 편 공개날 감독님, 작가님과 몇몇 스태프 분들, 시간 되는 배우들하고 다 같이 모여서 봤다. 감사하게도 감독님이 그런 자리를 마련해 주셨다. 그날 밥도 먹고 늦게까지 자리했는데, 서로 격려도 해주고 분위기가 좋았다. 그렇게 많은 배우들이 나오는데도 서로가 끈끈한 게 느껴졌다. 오로지 남이 잘 되기만을 응원하는 게 쉽지 않은데, 서로를 향한 진심이 느껴졌다. 조금 이 일을 일찍 시작한 선배들은 출발선에 선 후배들에게 손을 먼저 내밀어줬고, 그들이 박수갈채를 받을 때도 마치 보물을 찾은 것처럼 기뻐했다. 배우들이 작품 안에서 잡히지 않은 욕망을 찾으려고 했지만, 또 다른 교훈을 찾은 것 같다. 행복감과 만족감을 동시에 찾은 것 같다"고 종영 소회를 전했다.

'파인: 촌뜨기들'은 디즈니+ 흥행 주역들이 뭉친 작품으로 일찍이 주목을 받았다. 류승룡은 '무빙'으로, 강윤성 감독은 '카지노'로 글로벌 시청자들의 사랑을 받았다. 류승룡은 강윤성 감독과 첫 작업을 함께한 소감에 대해 "이번 작품은 '기승전 강윤성'이라고 말할 수 있다. 아무리 똑같은 환경이 주어졌더라도, 감독님이 연출을 안 했다면 상상이 잘 안 된다. 아마 배우들도 다 동의할 거다. 촬영 회차를 120회 차에서 99회 차로 줄일 정도로, 효율적으로 촬영해서 스태프들도 다 좋아했다. 3월부터 9월까지 찍었고, 배에서 많은 신을 촬영했는데 참 대단한 것 같다. 또 감독님은 키스태프든 막내 스태프든, 주연 배우든 조연 배우든 간에 항상 다 똑같이 대하더라. '이래서 다들 강윤성 강윤성 하는구나' 했다"고 치켜세웠다. 이어 강 감독의 전작 중 가장 감명 깊었던 작품으로는 '카지노'를 꼽으며 "클래식해서 좋았다"고 밝혔다.


[SC인터뷰] "시즌2요? 바라고 있죠"…류승룡, '무빙'→'파인' 흥행…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아
플릭스패트롤에 따르면 '파인: 촌뜨기들'은 디즈니+ 한국 콘텐츠 종합 순위 25일 연속 1위를 기록하는 놀라운 성과를 거뒀다. 류승룡은 "감사할 따름이다. 디즈니가 100주년을 맞았고, 운이 좋게도 저는 그 사이에 미키마우스를 두 번이나 만났다(웃음). 디즈니가 클래식한 작품을 많이 하지 않나. 작품을 선택할 때 그런 이야기의 서사를 주로 보게 되는 것 같다. 작품이 한 번에 공개가 되지 않더라도, 흔들리지 않고 기다려주신 분들께 감사하다"고 인사를 전했다.

특히 '파인: 촌뜨기들'에선 정윤호(유노윤호)가 목포 출신 건달 벌구 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보이며 화제를 모았다. 류승룡은 "정윤호가 너무나 풍성하게 연기를 잘해줬다. 작품 안에서 견인차 역할을 톡톡히 해줬다. 대본 전체 리딩 때 깜짝 놀랐던 게, 대사를 다 외워와서 대본을 안 가져왔더라. 그만큼 칼을 많이 갈고 왔다. 보통 상대 배우의 대사도 봐야 해서 대본은 꼭 챙겨와야 한다(웃음). 처음엔 마냥 웃기다가도, 정윤호가 너무 결연하니까 점점 더 엄숙해지더라. (정윤호는) 동료들에게 좋은 자극제이자 기폭제가 됐다"고 칭찬했다.


[SC인터뷰] "시즌2요? 바라고 있죠"…류승룡, '무빙'→'파인' 흥행…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아
이어 정윤호의 노련한 전라도 사투리 연기에 대한 극찬도 아끼지 않았다. 류승룡은 "그냥 말하는 목소리와 사투리 쓰는 목소리가 많이 다르더라. 정윤호가 전라도 사투리를 쓸 때는 마치 판소리 목소리처럼 변했다. 현장에서도 기가 막혔다"며 "또 감독님께서 앞서 말씀하셨지만, 저희가 목포면 목포, 부산이면 부산에서 촬영을 많이 했다. 원래 지방에서 촬영하면 커피차가 많이 안 오는데, 정윤호랑 촬영을 하니까 일본에서 팬들이 계속 커피차를 보내주시더라. 너무 감사했다"고 웃으며 말했다.

또 동방신기가 아닌, 배우 정윤호에 대해 "성실과 노력의 아이콘이었다"며 "한 번도 이 친구가 아이돌 출신이라는 걸 못 느꼈다. 배우들과 함께 어울리는 자리에는 꼭 빠지지 않고 오더라. 해외 스케줄이 있을 때도 꼭 비행기 타고 왔다. 촬영이 없는 날도 뒤늦게 합류했고, 지난번 편집본을 보는데도 왔더라. 정윤호의 열정이 너무 뜨거웠다"고 감탄을 금치 못했다.


임수정과는 2012년 개봉한 영화 '내 아내의 모든 것' 이후 13년 만에 재회한 소회를 전했다. 그는 "임수정과 단 한 번도 '내 아내의 모든 것'에 대한 이야기를 안 했다. '파인: 촌뜨기들'을 촬영하면서 전작의 이미지가 떠오르지 않게끔 하고 싶었다. 근데 걱정이 무색하게도, 대본을 보자마자 '야! 이건 임수정 거다. 내가 만약 여자로 태어나면 이 캐릭터로 넘어가고 싶었다'는 생각이 들더라"라며 "캐릭터에 완전히 빙의되어 순진한 모습부터 욕망에 가득 찬 모습까지 기대 이상의 열연이었다. 최고의 연기를 보여준 것 같다"고 말했다.


[SC인터뷰] "시즌2요? 바라고 있죠"…류승룡, '무빙'→'파인' 흥행…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아
마지막으로 류승룡은 '파인: 촌뜨기들' 시즌2 제작과 관련해 "배우들도 다 바라고 있을 거다. 이번에 감독님이 단 한 신도 허투루 만들지 않았더라. 큰 배역뿐만 아니라, 작은 배역까지 모든 걸 다 쏟아부었다. 배우들과 스태프들도 촬영이 끝나는 게 아쉬울 정도였다"며 "꼭 다음에도 같이 만나서 연기하고 싶다"고 바람을 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

