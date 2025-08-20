'상간남 피소' UN 최정원, 전여친 스토킹·특수협박 혐의 입건 "자해 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 엄친아의 추락이다.
그룹 UN 출신 최정원이 이번엔 스토킹 및 특수협박 등의 혐의로 입건됐다.
최정원은 16일 피해 여성 A씨가 이별을 통보하자 '둘 중 하나는 죽어야 끝난다. 너도 결과에 책임지라'는 등의 메시지를 전송한 뒤 A씨의 원룸에 찾아가 위협적인 행동을 한 혐의를 받는다.
A씨의 신고를 받은 경찰은 곧바로 최정원에 대한 긴급응급조치를 신청했고 법원은 이를 승인했다. 긴급응급조치는 피해자 주거지 100m 이내 접근과 휴대전화 등 전기통신 접근을 김지하는 제도로, 이를 어길 경우 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형에 처해진다.
그러나 최정원은 억울하다는 입장이다. 그는 "이별 통보에 자해를 언급했을 뿐 A씨를 위협하려는 의도가 아니었다. 스토킹을 했다거나 집에 흉기를 들고 간 것은 사실이 아니다"라고 토로했다.
최정원은 현재 상간남 소송 중이다.
B씨는 최정원이 자신의 아내 C씨가 유부녀인 것을 알면서도 부적절한 만남을 가졌다며 1억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 최정원은 C씨와는 가족들도 알고 지낸 사이로, 부적절한 관계가 아니었다고 해명했다. 그러나 지난해 12월 서울가정법원은 C씨가 B씨를 상대로 제기한 이혼소송에서 B씨가 회식을 한다는 등 거짓말을 하고 최정원을 만나고, 아들을 혼자 게임장에 둔 채 최정원과 운동을 하는 등 부정행위를 저질렀다며 위자료 3000만원 배상 판결을 내렸다. 이에 C씨는 항소했고, 최정원은 손해배상 소송을 진행 중이다.
최정원은 2000년 김정훈과 함께 '엄친아 그룹' UN으로 데뷔, '선물' '파도' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 팀 해체 후에는 배우로 전향, '떴따! 패밀리' '보그맘' 등에 출연했다.
