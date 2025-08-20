스포츠조선

'상간남 피소' UN 최정원, 전여친 스토킹·특수협박 혐의 입건 "자해 암시 억울"[종합]

기사입력 2025-08-20 06:48


'상간남 피소' UN 최정원, 전여친 스토킹·특수협박 혐의 입건 "자해 …

[스포츠조선 백지은 기자] 엄친아의 추락이다.

그룹 UN 출신 최정원이 이번엔 스토킹 및 특수협박 등의 혐의로 입건됐다.

19일 SBS에 따르면 최정원은 이날 경찰에 출석해 스토킹 혐의와 관련한 조사를 받았다.

최정원은 16일 피해 여성 A씨가 이별을 통보하자 '둘 중 하나는 죽어야 끝난다. 너도 결과에 책임지라'는 등의 메시지를 전송한 뒤 A씨의 원룸에 찾아가 위협적인 행동을 한 혐의를 받는다.

A씨의 신고를 받은 경찰은 곧바로 최정원에 대한 긴급응급조치를 신청했고 법원은 이를 승인했다. 긴급응급조치는 피해자 주거지 100m 이내 접근과 휴대전화 등 전기통신 접근을 김지하는 제도로, 이를 어길 경우 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형에 처해진다.

그러나 최정원은 억울하다는 입장이다. 그는 "이별 통보에 자해를 언급했을 뿐 A씨를 위협하려는 의도가 아니었다. 스토킹을 했다거나 집에 흉기를 들고 간 것은 사실이 아니다"라고 토로했다.

최정원은 현재 상간남 소송 중이다.

B씨는 최정원이 자신의 아내 C씨가 유부녀인 것을 알면서도 부적절한 만남을 가졌다며 1억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 최정원은 C씨와는 가족들도 알고 지낸 사이로, 부적절한 관계가 아니었다고 해명했다. 그러나 지난해 12월 서울가정법원은 C씨가 B씨를 상대로 제기한 이혼소송에서 B씨가 회식을 한다는 등 거짓말을 하고 최정원을 만나고, 아들을 혼자 게임장에 둔 채 최정원과 운동을 하는 등 부정행위를 저질렀다며 위자료 3000만원 배상 판결을 내렸다. 이에 C씨는 항소했고, 최정원은 손해배상 소송을 진행 중이다.


최정원은 2000년 김정훈과 함께 '엄친아 그룹' UN으로 데뷔, '선물' '파도' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 팀 해체 후에는 배우로 전향, '떴따! 패밀리' '보그맘' 등에 출연했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'58명 신청' 2025~2026 KOVO 여자 신인 드래프트 실시

3.

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? 잔여경기 일정에 '깜짝' 놀란 염갈량의 진심 [잠실포커스]

4.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

5.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.