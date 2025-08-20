조현영, 8년전 결별한 알렉스 소환 "공개연애 후 커리어 고꾸라져"[SC…

스포츠조선

조현영, 8년전 결별한 알렉스 소환 "공개연애 후 커리어 고꾸라져"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-20 07:44


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 레인보우 조현영이 공개열애 상대였던 알렉스를 소환했다.

19일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 배정남 김규원, 레인보우 고우리 조현영이 게스트로 출연했다.

이날 조현영은 "(고우리가) 저와 상의 없이 연애사를 말하고 다녀 짜증난다. 제가 공개연애를 했다. 굉장히 오래된 일이라 모르는 분들도 많은데 언니 때문에 파묘가 되고 있다"고 억울해 했다.

고우리는 "어떤 인터뷰에서 조현영과 친해진 계기를 물어서 '그 오빠랑 다같이 재밌게 잘 놀았다'고 한 적 있다. 그 오빠랑 지금도 잘 지낸다. 좋은 사람이라 진짜 응원 많이 했었다"고 해명했다.


조현영은 "열애설 당시 제 생각에는 저의 인기가 오르고 있었다. 잘될 것 같을 때 열애설이 나면서 커리어가 고꾸라졌다. 그런 부분이 안 좋은 기억이다. 그분과는 좋게 헤어졌다"고 털어놨다.

조현영은 확고한 연애관도 공개했다. 그는 "인기가 없는 편은 아닌데 따지는 조건이 많다. 제가 T라 확실한 걸 좋아해서 F인 남자랑은 잘 안맞는다. 의외로 보수적인 유교걸이라 썸 단계에서는 손도 안잡고 스킨십을 절대 안한다"며 "다신 공개연애는 안할 거다. 남자친구가 있어도 없다고 할 거다. 그분이 결혼할 사람이라도 결혼할 때 발표할 것"이라고 강조했다.

조현영은 2015년 알렉스와 공개 연애를 했으나 2년 만인 2017년 결별했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

