조현영, 8년전 결별한 알렉스 소환 "공개연애 후 커리어 고꾸라져"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 레인보우 조현영이 공개열애 상대였던 알렉스를 소환했다.
19일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 배정남 김규원, 레인보우 고우리 조현영이 게스트로 출연했다.
고우리는 "어떤 인터뷰에서 조현영과 친해진 계기를 물어서 '그 오빠랑 다같이 재밌게 잘 놀았다'고 한 적 있다. 그 오빠랑 지금도 잘 지낸다. 좋은 사람이라 진짜 응원 많이 했었다"고 해명했다.
조현영은 확고한 연애관도 공개했다. 그는 "인기가 없는 편은 아닌데 따지는 조건이 많다. 제가 T라 확실한 걸 좋아해서 F인 남자랑은 잘 안맞는다. 의외로 보수적인 유교걸이라 썸 단계에서는 손도 안잡고 스킨십을 절대 안한다"며 "다신 공개연애는 안할 거다. 남자친구가 있어도 없다고 할 거다. 그분이 결혼할 사람이라도 결혼할 때 발표할 것"이라고 강조했다.
조현영은 2015년 알렉스와 공개 연애를 했으나 2년 만인 2017년 결별했다.
