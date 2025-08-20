스포츠조선

'차태현·조인성 소속사行' 임주환, 계약 조건까지 밝혔다.."밥값=회사 부담"('핸썸가이즈')

기사입력 2025-08-20 08:07


'차태현·조인성 소속사行' 임주환, 계약 조건까지 밝혔다.."밥값=회사 …

'차태현·조인성 소속사行' 임주환, 계약 조건까지 밝혔다.."밥값=회사 …

[스포츠조선 문지연 기자] '핸썸가이즈'에 '차태현과 조인성의 소속사 1호 연예인' 임주환이 출연해 계약 조건을 밝힌다.

tvN '핸썸가이즈'는 끝없는 메뉴 딜레마에 빠진 현대인들을 위해 유쾌한 다섯 남자가 불호 없는 지역별 맛집을 찾아 나서는 세대불문 극호맛집 탐방 'tvN표 식메추 예능'. 오는 21일 방송되는 37회에서는 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 오상욱과 함께 신승호를 대신할 게스트로 배우 임주환과 신승환이 출격해 마포구 공덕 지역의 점메추(점심 메뉴 추천) & 저메추(저녁 메뉴 추천) 원정을 펼친다.

이날 차태현은 게스트 임주환, 신승환과의 특별한 관계성을 뽐내며 눈길을 끈다. 임주환은 차태현이 절친 조인성과 공동으로 세운 매니지먼트의 1호 연예인이고, 신승환은 차태현의 전 로드 매니저 출신이기 때문. 차태현은 두 사람이 등장하기 전 "잘 먹는 가이 하나랑, 멀쩡하게 생긴 가이 하나가 나온다. 그동안 지켜본 결과, 퀴즈 지식이 그닥 많지는 않다"라고 절친들의 소개를 해 웃음을 자아낸다.

이 가운데 임주환이 '차대표' 차태현을 쥐락펴락하며 웃음을 더한다. '핸썸즈'의 트레이드마크인 밥값 계산 퀴즈에 대해 각오가 되어있냐는 멤버들의 물음에 임주환이 "저는 마음 놓고 왔다. 여기 회사 대표님이 계시지 않냐. 계약상 제반 비용은 회사에서 부담하기로 되어 있다"고 주장하는 것. 이에 사측의 입장 표명을 바라는 분위기가 이어지자 차태현은 "내가 계약서를 꼼꼼하게 안 봤네"라며 진땀을 쏟아 주변을 웃음바다로 만든다.

그런가 하면 임주환은 실제 밥값계산 타임이 되자, 자신의 개인 카드 대신 당당하게 차태현의 카드를 요구해 배꼽을 잡게 한다고. 이에 '차대표' 차태현을 쥐락펴락할 '1호 소속 배우' 임주환의 활약, 그리고 차태현이 '특수 관계자' 임주환, 신승환과 선보일 남다른 케미스트리가 눈길을 사로잡을 '핸썸즈' 본 방송에 기대감이 고조된다.

tvN '핸썸즈' 37회 마포구 공덕 편은 오는 21일 오후 8시 40분에 방송될 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

3.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

4.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

5.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.