김희철 "유노윤호 짝사랑女와 헤어지게 한 장본인" 폭탄 고백 ('라스')

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 슈퍼주니어 김희철이 '라디오스타'에 출연해 데뷔 20주년을 맞은 소감과 함께 '아이돌 조상신'다운 예능 활약을 펼친다. 그는 슈퍼주니어 활동 뒷이야기부터 다이어트로 외모 성수기를 맞은 사연, 그리고 데뷔 초반의 레전드 에피소드까지 아낌없이 공개하며 '예능 치트키'의 면모를 다시 한번 증명한다.
오늘(20일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)에는 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연하는 '안침착맨' 특집이 꾸며진다
특히 그는 개인 방송과 예능 활동의 비하인드를 풀어내며 이수만과의 일화를 소개한다. "슈주 20주년의 은인이라 생각해 와인을 선물했다"며 애정을 드러내 훈훈한 분위기를 자아낸다. 이어 음악 방송에서 세대를 초월한 아이돌 후배들을 만났는데 '음악중심' MC인 하츠투하츠 멤버 에이나의 어머니가 자신과 동갑이라는 놀라운 사실을 전해 폭소를 터뜨렸다.
또한 김희철은 '아이돌 조상신'다운 레전드 에피소드로 현장을 뜨겁게 달군다. 그는 데뷔 초 배우 이준기를 제치고 '예쁜 남자' 1위에 선정됐던 순간을 회상하며 "그때는 제 얼굴이 다 했다"라며 너스레를 떨고, 동방신기 유노윤호가 짝사랑하던 여자 친구와 헤어지게 만든 장본인이라며 과거 민폐를 끼쳤던 사연을 털어놓았다. 이어 절친인 에픽하이 미쓰라와 얽힌 황당한 열애설까지 소환하며 "사실은 형제 같은 사이다"라고 해명, 출연진 모두를 배꼽 잡게 만든다.
한편, 그는 강호동과 함께하며 '지상파 예능의 정석'으로 다시 태어난 사연을 털어놓기도 한다.
이어 가수 김정민, 김민종, 김장훈을 완벽하게 소화한 성대모사 3종 퍼레이드로 스튜디오를 초토화하며 '예능 치트키'의 저력을 입증했다고.
또한 과거 시트콤 '레인보우 로망스' 출연 당시 엄현경, 서인영과의 키스신을 앞두고 NG를 연발했던 이유를 공개한다. "사랑의 도련님이라 내가 다가가는 키스신은 약했다"고 진솔하면서도 코믹한 고백으로 현장을 웃음바다로 만든다.
데뷔 20년 차에도 여전히 진화하는 예능돌 김희철의 매력은 오늘(20일) 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
