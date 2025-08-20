스포츠조선

안유성, 김대희와 사돈 맺나? "연대생 딸, 우리 아들과 잘 되면 가게 차려줄 생각"('내새끼')

기사입력 2025-08-20


안유성, 김대희와 사돈 맺나? "연대생 딸, 우리 아들과 잘 되면 가게 …

[스포츠조선 조지영 기자] 개그맨 김대희의 딸 김사윤과 요리 명장 안유성의 아들 안선준이 묘한 썸 기류로 아빠들을 긴장하게 만든다.

20일 저녁 8시 첫 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 신규 예능 '내 새끼의 연애'에서는 '내 새끼'들의 설레는 첫 만남과 '내 새끼'들의 썸을 1열에서 직관하는 부모들의 리얼 텐션 리액션이 펼쳐지며 웃음과 힐링을 선사할 예정이다. '내 새끼의 연애'는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모님의 마음, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담아 기존의 연프와는 완전히 새로운 재미를 선사할 연애 리얼리티 예능.

MC를 맡은 김성주와 츄를 중심으로 모인 아들 아빠 이종혁, 박호산, 안유성과, 딸 아빠 이철민, 김대희, 전희철 사이엔 긴장과 설렘이 이어진다. 아들 아빠들은 여유가 있는 반면, 딸 아빠들은 안절부절못하는 초조한 모습을 보여 시작부터 공감과 웃음을 선사한다. 5일 동안 합숙을 함께 할 숙소에 차례대로 모여 어색한 분위기를 풀어가는 자녀들은 통성명을 이어가며 풋풋한 첫 만남을 시작하는 가운데, 지켜보는 아빠들은 자녀들보다도 더 긴장한 티를 숨기지 못한다. 곧이어 아빠들의 '내 새끼들의 첫인상 지목' 추측이 이어지고 '첫인상 0표 클럽'으로 아빠들의 희비가 엇갈리며 흥미진진함을 더한다.

첫 미션은 집 꾸미기, 요리하기, 장보기 세 파트로 나뉘어 2명씩 짝을 지어 미니 데이트를 하는 것. 눈치 게임 속, 이종혁의 아들 이탁수가 장보기를 선점하자 곧이어 이철민의 딸 이신향이 마트가는 것 좋아한다며 자원해 마트 팀이 성사된다. 이에 이철민은 "(신향이는) 마트 가는 거 정말 싫어하거든? 같이 가자 그러면 절대 안 가"라며 분노해 웃음을 선사한다. 첫 만남에 이탁수와 이신향은 비슷한 음악 취향을 계기로 공감대를 형성하며 묘한 기류를 보인 것에 이어 장보기 미니 데이트에선 한층 친근해진 모습을 보인다. 금방 친해진 이탁수는 이신향을 '너'라고 부르며 친근함을 과시하기도. 이에 이철민의 분노가 터져 나오고, 눈치를 보던 이종혁은 아들의 반말 플러팅(?)에 대국민 사과를 감행해 폭소를 유발한다. 이런 아빠들의 속을 예상하지 못한 두 사람은 알콩달콩 미니 데이트를 이어가는데, 함께 마트 카트를 끌던 이신향의 손이 아슬아슬하게 이탁수의 손을 스치자, 스튜디오는 다시 한번 초토화된다.

숙소에서는 박호산의 아들이자 고등래퍼2 출신 박준호와 전희철 감독의 딸 전수완이 집 꾸미기를, 안유성 요리 명장의 아들 안선준과 김대희의 딸 김사윤의 요리 데이트가 이어진다. 모태 솔로 안선준은 인터넷에서 배운 '칭찬 플러팅'으로 김사윤과의 미니 데이트를 이끌고 이를 지켜보던 아빠들은 연애를 글로 배웠다며 안선준의 귀여움에 어쩔 줄 몰라 한다. 안선준은 '흑백요리사'에 출연한 아빠 안유성에게 전수받은 꿀팁과 특기를 살린 비장의 요리를 선보이며 매력 어필에 성공한다. 안선준의 요리 실력에 딸 아빠들이 너도나도 관심을 보이자, 안유성은 "이 프로에서 잘 되면 가게 하나 차려줄 생각", "가게 하나에 매출액이 1000만원 이상"이라는 파격 공약을 내걸며 딸 아빠들의 적극적인 어필을 끌어내 웃음을 유발한다. 한편, 어색함이 풀어진 출연진들 사이, 긴장감을 불러일으킬 메기남이 등장해 분위기가 다시 한번 반전될 예정이다. 큰 키와 잘생긴 외모의 메기의 등장으로 자녀들뿐만 아니라 아빠들까지 동요되는 가운데, 이후 진행될 자녀들의 썸과 러브라인이 어떻게 전개될지 호기심을 자극한다.

'내 새끼'의 풋풋한 썸을 부모가 모여 지켜보는 '내 새끼의 연애'는 청춘 영화를 보는 듯한 설레임과 함께 품 안의 자녀들이 이제는 다 커서 사랑을 찾는 모습을 바라보는 부모들의 100% 찐텐 리액션의 재미까지 동시에 잡을 것으로 관심을 모은다. 특히, 부모들의 애정과 편파가 담긴 리액션은 전에 없던 '힐링 연프의 탄생'을 기대하게 한다.

부모들의 찐텐 리액션으로 재미를 더해 기대를 모으고 있는 리얼 텐션 과몰입 연프 '내 새끼의 연애'는 오늘, 20일(수) 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 첫 방송한다.


조지영 기자

