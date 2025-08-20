[SC줌人] 유준상, 부녀·브로맨스·의뢰인까지…‘여행대드’ 만능 케미 요…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 유준상이 채널A 토일드라마 '여행을 대신해 드립니다'에서 만능 케미 유발자로 활약하고 있다.
연석(김재영)과의 티격태격 브로맨스도 빼놓을 수 없다. 초반에는 서로를 경계하던 두 사람이 점차 가까워지며 웃음과 뭉클함을 동시에 안겼다. 특히 지난 6회 방송에서 공개된 취중진담 장면은 두 사람의 관계가 깊어졌음을 실감케 했다. 노래방에서 취한 상식이 홀로 노래를 부른 뒤 결국 연석의 등에 업혀 귀가하는 장면은 폭소를 유발했다.
오구엔터테인먼트 식구들과의 케미도 극에 활력을 더한다. 카리스마로 상식을 압박하면서도 따뜻하게 챙겨주는 하나(홍수현), MZ 감성으로 늘 유쾌한 분위기를 만드는 바람(오현중) 등 다양한 캐릭터와의 호흡은 극의 재미를 풍성하게 만든다.
이처럼 유준상은 특유의 안정감 있는 연기와 다채로운 케미스트리로 극의 중심을 단단히 잡으며 '여행을 대신해 드립니다'의 몰입도를 높이고 있다.
채널A 토일드라마 '여행을 대신해 드립니다'는 매주 토요일과 일요일 오후 9시 20분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com