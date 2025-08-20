스포츠조선

드라마 복귀 앞둔 고현정 “SNS 팔로워 37.7만 정체… 짜증나” 현실 고백(‘TEO’)

기사입력 2025-08-20 10:41


19일 유튜브 채널 '테오'의 웹예능 살롱드립2에는 "난 너가 줏대있게 영상을 끝까지 다 봤으면 좋겠어"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 말미 공개된 다음 주 예고편에는 고현정이 등장해 시선을 집중시켰다.

이날 장도연은 고현정을 보자마자 반가움을 감추지 못하며 "스태프들에 대한 미담이 엄청 많더라"며 따뜻한 일화를 전했다. 실제로 촬영 현장에서 추운 스태프들을 위해 파카를 챙겨주던 고현정의 미담이 꾸준히 전해져 온 것. 이에 고현정은 "저는 선물을 준비하는 게 너무 즐겁다. '스태프가 몇 명이지? 백 명이 넘나? 파카로 할까, 조금 더 괜찮은 걸로 할까?' 이런 고민이 행복하다"라며 미소를 지었다.

장도연이 "추우니까 파카 하나 달라"라고 장난을 치자 고현정은 "그렇다고 뭐가 나오진 않는다. 저는 하고 싶은 걸 할 뿐"이라며 재치있게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이어 고현정은 최근 유튜브와 SNS 활동에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "유튜브도 유튜브인데, SNS 팔로워는 어떻게 해야 늘어나냐. 나 너무 짜증난다"라며 현재 37.7만 명에 정체된 팔로워 수를 언급했다. 그러면서도 "37.7만이 그냥 내 스코어다. 이 분들을 지키려고 한다"라며 특유의 유쾌한 태도를 드러냈다.

한편 고현정은 오는 9월 5일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 사마귀 : 살인자의 외출로 안방극장을 찾는다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



