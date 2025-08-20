권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 손태영이 아들 룩희 군이 180cm가 넘은 비결을 밝혔ㄷ.
19일 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에서는 '손태영 권상우 아들 룩희가 벌써 180cm 넘은 비결'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
손태영의 지인은 "리호는 좋겠다. 팔다리 길고 얼굴 작고"라며 손태영의 딸을 언급했다. 손태영은 "어떻게 바뀔지 몰라"라고 했지만 지인은 "리호는 룩희처럼 키가 안 커도 완전 작을 수는 없다"고 밝혔다.
하지만 손태영은 "요즘 너무 늦게 자고 안 되겠다. 나 때는 되게 일찍 잔 거 같다"고 떠올렸다.
그러면서 손태영은 키 크는 비결에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 손태영은 "잘 자고 잘 먹고 밖에 나가서 햇빛 보고 해야 키가 잘 큰다. 룩희 보니까 진짜 그게 맞다. 걔도 어느 순간 갑자기 큰 거잖아. 9학년, 10학년 때 계속 무릎이 아프다 했다. 그리고 침대에서 낮잠을 엄청 잤다. 맨날 학교에서 햇빛 보면서 운동하지, 집에 와서 잘 먹고 잘 자지. 키가 안 클 수가 없다"고 밝혔다.
한편, 권상우 손태영 부부의 아들 룩희 군은 16살에 180cm로 폭풍 성장해 화제가 된 바 있다.