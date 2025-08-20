스포츠조선

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

최종수정 2025-08-20 13:10

20일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '트웰브' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 마동석. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 마동석이 '트웰브'를 통해 또다시 익숙한 액션 히어로물을 꺼내 들었다. 전작인 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스'가 흥행 참패를 거둔 만큼, 이번 작품으로 명예 회복에 성공할 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.

STUDIO X+U 드라마 '트웰브' 제작발표회가 20일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 현장에는 배우 마동석, 박형식, 서인국, 이주빈, 강미나, 성유빈, 안지혜, 레지나 레이, 강대규 감독, 한윤선 감독이 참석했다. 기존에 참석 예정이었던 고규필은 건강상의 이유로 불참했다.

동양의 12지신을 모티브로 한 시리즈 '트웰브'는 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물로, 강대규 감독과 한윤선 감독이 연출을 맡았다. 먼저 강 감독은 "전체 이야기의 구조 안에서 신화적 설정에 대한 개연성을 부여하고 싶었다. 과거부터 현재까지 이어주는 인간들과 12천사들의 관계성 등을 잘 구축하고 싶었다"고 전했다. 이어 한 감독도 "작품 안에 매력적인 캐릭터들이 많이 나오다 보니, 함께 성장해 나가는 가족 같은 분위기를 담고 싶었다. 또 히어로물의 장점을 부각시키면서 속도감 있게 다루고 싶었다"고 덧붙여 설명했다.


20일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '트웰브' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 마동석, 박형식. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/
마동석은 극 중 12천사 중 호랑이를 상징하는 인물이자, 절대적인 힘을 지닌 리더 태산 역을 맡았다. 특히 '트웰브'는 마동석이 2016년 OCN 드라마 '38 사기동대' 이후 9년 만에 안방극장에 복귀하는 작품이라는 점에서 눈길을 끌었다.

그는 "'38 사기동대' 때도 잠을 못 자고, 힘든 스케줄을 강행하면서 찍었는데 그만큼 좋은 추억도 많았다. 그때 이어 (서)인국이와 또 함께 하게 돼 좋다. 오랜만에 드라마에 출연하게 됐는데, (영화와 드라마) 둘 중 어떤 걸 더 먼저 해야겠다는 생각은 없다. 타이밍이 그랬던 거지, 계속 해서 좋은 작품을 보여드리고 싶다"고 밝혔다. 이어 목표 시청률이 있는지 묻자, 마동석은 "예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 솔직하게 답했다.

박형식은 까마귀의 힘을 가진 오귀 역을 맡아 낯선 얼굴을 선보인다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "12지신을 소재로 한 작품이라는 점에서 신선하고 흥미로웠다"며 "또 그 안에 배역들과 너무 잘 어울리는 배우들이 캐스팅 되고 있었다. 저에게도 오귀 역할 제안이 와서 굉장히 도전해 보고 싶은 마음이 컸다"고 밝혔다.


20일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '트웰브' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 서인국. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/
원숭이의 천사 원승을 연기한 서인국은 "말 그대로 원숭이고, 차기 대장을 꿈꾼다. 12지신 팀 내에서도 분위기 메이커를 담당한다"며 "또 밝은 성격이지만, 굉장히 책임감이 강해서 팀원들의 갈등을 중재시키는 역할도 한다"고 말했다.

작품을 위해 처음으로 파쿠르 액션에 도전한 그는 "동물 캐릭터가 정해져 있다 보니, 그에 맞는 액션을 보여주고 싶어서 파쿠르 액션팀에 가서 직접 배웠다"며 "이후 드라마 액션팀과 따로 만나 레퍼런스 영상들을 보면서 원숭이 형상을 띠는 고유 액션을 만들려고 했다"고 전했다.


마동석과 '38 사기동대' 이후 재회한 소감과 함께 작품에 합류한 이유도 전했다. 서인국은 "마동석 형님과 오랜만에 함께 작품을 할 수 있어서 좋았다"며 "12지신을 소재로 한 액션이 가미되어 있는 게 흥미롭더라. 또 12지신이다 보니 동물의 형상으로 참신한 액션과 캐릭터를 보여줄 수 있을 것 같아서 기대되고 설렌다"고 기쁜 마음을 표했다.


20일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '트웰브' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 마동석과 주연 배우들. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/
다른 배우들도 색다른 연기 변신을 예고하며 기대감을 높였다. 성동일은 12천사들의 관리자 마록을, 이주빈은 용을 상징사는 천사 미르를 연기했다. 고규필은 돼지의 천사 도니로, 강미나는 용맹함과 끈질김, 탁월한 싸움 실력을 지닌 개의 천사 강지로 분했다. 성유빈은 재빠른 판단력으로 12천사의 활동에 없어서는 안 될 브레인 쥐의 천사 쥐돌 역을, 안지혜는 말보다는 발 빠른 행동으로 존재감을 발산하는 말의 천사 말숙 역을, 레지나 레이는 뱀을 상징하는 천사 방울 역을 맡았다.

한편 마동석은 올해 4월 개봉한 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스'로 관객들과 만났으나, 흥행 면에선 아쉬운 성적을 거뒀다. 이에 그는 "영화가 잘 안 된 지점은 반성하고 있고, 앞으로 더 재밌는 작품을 만들고 싶다. 사실 세계관을 하나하나 만들 때마다 머리가 한 움큼씩 빠진다. 쉬운 이야기도 쉽지 않고, 어려운 이야기는 더 어렵다. '트웰브'는 한윤선 감독님과 함께 여러 달 밤을 새우면서 최선을 다해 만들었다. '거룩한 밤: 데몬 헌터스'는 공포 장르이고, '트웰브'는 가족들과 함께 볼 수 있는 판타지다. 같은 판타지이지만 결 자체가 다르다"고 관심을 당부했다.

'트웰브'는 오는 23일 오후 9시 20분 KBS2 토일 미니시리즈를 통해 방영되며, 방영 직후 디즈니+에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

