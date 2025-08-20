스포츠조선

침착맨, 웹툰 은퇴 쐐기...허영만 일침에도 답했다 ('라스')

기사입력 2025-08-20 13:41


침착맨, 웹툰 은퇴 쐐기...허영만 일침에도 답했다 ('라스')

[스포츠조선 조윤선 기자] 웹툰 작가 '이말년'에서 총구독자 416만 명(유튜브, 트위치 등 동영상 관련 플랫폼 통합)을 보유한 '인기 유튜버'로 변신한 침착맨이 '라디오스타'에 출연한다. 그는 백상예술대상에서 유재석, 나영석 등과 어깨를 나란히 한 특별한 경험부터 하루 12시간도 거뜬한 '라방(라이브 방송) 철학', 절친 기안84와의 우정담까지 솔직한 입담을 풀어놓으며 스튜디오를 들썩이게 할 예정이다.

오늘(20일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)에는 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연하는 '안침착맨' 특집이 꾸며진다.

웹툰 작가 '이말년'으로 활동했던 침착맨은 유튜버로 변신에 성공한 근황을 전한다. 그는 최근 백상예술대상에 참석해 '유재석-나영석'과 어깨를 나란히 한 상황을 회상하며 화장실 때문에 생각지 못하게 겪은 위기의 순간(?)을 고백해 출연자들의 공감과 웃음을 자아낸다.

침착맨은 만화계의 거장 허영만 작가가 '이말년'의 그림을 보고 은퇴를 고민했다는 이야기를 들었다며 '라디오스타'를 통해 그가 보낸 영상 편지에 답장을 보낸다. 또한 '라디오스타'를 통해 웹툰 은퇴에 쐐기를 박는다고 해 관심을 끈다.


침착맨, 웹툰 은퇴 쐐기...허영만 일침에도 답했다 ('라스')
또한 배우 이제훈, 박정민, 가수 조유리, 평론가 이동진 등 유튜브 채널에 초대한 게스트 라인업만으로도 화제를 모은 침착맨은 "시상식 급 게스트들이 내 방송에 출연해 줘서 감사하다"라고 밝힌다. 그는 특히 배우 박정민, 나영석 PD와 얽힌 비하인드 스토리를 공개해 이목을 집중시킨다.

이어 "나는 소스일 뿐, 채팅창이 방송을 다 한다"라는 독특한 생방송 철학을 밝히며 '하루 12시간 라방도 거뜬하다'라는 남다른 방송 열정을 드러낸다. 여기에 그는 '딱딱 복숭아 vs 물렁 복숭아' 토론으로 누적 조회수가 폭발한 비하인드를 전하며 출연진을 폭소하게 만든다. 또한 AI를 활용한 콘텐츠가 치트키라며 까칠한 AI와 대화하며 촬영했던 썰을 풀어 웃음을 자아냈다.

특히 절친 기안84와의 '찐 우정담'으로 훈훈함을 더한다. 그는 결혼 전 기안84와 동거 했던 사실을 밝히며 상극의 성격으로 투덕거렸던 일화를 전해 웃음을 더한다.

침착맨의 꾸밈없는 입담과 반전 매력은 오늘(20일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

2.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

3.

'HERE WE GO 단독' 맨유 역대급 문제아→배신자로...첼시 이적 진척 '곧 합의 가능'

4.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

5.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.