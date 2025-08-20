스포츠조선

한국체육학회 e스포츠산업위원회, 22일 '올림픽 가치와 e스포츠' 주제로 국제학술대회 개최

기사입력 2025-08-20 14:46


한국체육학회 e스포츠산업위원회, 22일 '올림픽 가치와 e스포츠' 주제로…



한국체육학회가 주최하는 '2025 제37회 88서울올림픽기념 국제학술대회'가 21~22일 서울올림픽파크텔과 한국체육대학교에서 열린다.

이번 학술대회는 'Olympic Legacy and the Horizon Beyond : from 1988 to 2036'를 대주제로, 1988 서울올림픽의 역사적 의미를 되새기고 2036년 전북 하계올림픽 유치 비전을 조망한다.

국내외 16개 분과학회가 참여하며, 해외 학자 및 연구자 포함 800여 명이 참석한다. e스포츠 분야는 국내외 11개 대학이 참여하며 e스포츠를 다각적으로 논의하는 학문 교류의 장을 마련한다. e스포츠산업위원회는 한국e스포츠산업학회와 공동으로 이번 학술대회를 진행하며 '올림픽 가치와 e스포츠'란 주제로 2025 국제e스포츠학술대회를 개최한다.

e스포츠의 산업·문화·교육적 가치, 올림픽 및 국제 스포츠 무대와의 접점을 탐구하며, 미국, 대만, 한국 등 세계 각국의 학자, 국내 e스포츠 연구자 등이 참여해 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다.

22일 오전 10시부터 한국체육대학교 본관 406호에서 조현주 한국스포츠과학원 선임연구위원의 사회로 진행되며 올림픽과 e스포츠의 컨버전스, 중국 e스포츠정책과 글로벌화, e스포츠 스트리밍의 인터페이스 접근성, 마샬아츠의 e스포츠 변환은 기회이자 도전, e스포츠 선수를 위한 제도적 복지, e스포츠산업 인지 및 교육, e스포츠 문화, e스포츠 윤리 등의 연구 주제 발표와 토론이 이어진다.

한국e스포츠산업학회 송석록 회장은 "전북이 2036 올림픽을 유치하기 바라며, 88서울올림픽이 한국 스포츠의 국제적 위상을 높인 것처럼, 이번 국제e스포츠학술대회가 올림픽으로 가는 길에 e스포츠의 글로벌 위상 강화와 미래 전략 수립에 중요한 전환점이 될 것"이라며 학술 연구자들이 함께 참여하는 개방적 논의의 장이 될 것"이라고 밝혔다. 이번 학술대회는 모든 세션이 영어로 진행되며, 사전 신청을 통해 누구나 참가할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

2.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

3.

'HERE WE GO 단독' 맨유 역대급 문제아→배신자로...첼시 이적 진척 '곧 합의 가능'

4.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

5.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.