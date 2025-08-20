스포츠조선

윤진이, 산후 다이어트 위해 새벽 5시 러닝 "아기 혼자 둘 수 없어"

기사입력 2025-08-20 15:42


윤진이, 산후 다이어트 위해 새벽 5시 러닝 "아기 혼자 둘 수 없어"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 윤진이가 러닝에 도전했다.

19일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에서는 '운동은 장비빨. 왕초보 러너 윤진이의 러닝 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤진이는 "너무 먹은 관계로 러닝을 해보려 한다. 설레기도 하고 기대되기도 한다"며 "아기 키우다 보니까 내 운동할 시간이 너무 없다. 그래서 생각해낸 거는 아기를 혼자 두고 갈 수 없으니까 '남편이 있는 시간이 몇 시지?' 해서 이 시간을 고르게 됐다. 온전히 혼자만의 운동을 하려면"이라고 새벽 5시에 러닝을 하기로 했다.


윤진이, 산후 다이어트 위해 새벽 5시 러닝 "아기 혼자 둘 수 없어"
러닝복을 제대로 갖추고 나온 윤진이. 윤진이는 "운동을 시작하려고 하면 사실 장비(가 중요하다)"라며 러닝밴드까지 하고 나왔다. 준비 운동을 하고 아파트 주변을 뛰기 시작한 윤진이는 "팔이 너무 아프다"라며 촬영까지 포기했다. 하지만 윤진이는 "30분을 다 뛰려고 했는데 옆구리가 아파서 못 뛰겠다. 첫 번째 날이어서 빠르게 걷기로 했다. 옆구리가 아파서 잘 못 뛰겠다. 준비 운동을 제대로 안 했나 보다. 내일은 조금 더 준비운동하고 뛰도록 하겠다"며 "벌써 부기가 빠진 거 같다. 확실히 운동 해야 한다"고 만족했다.

다음날도 새벽에 일어난 윤진이. 윤진이는 "어제 적당히 잘 뛰었나? 그렇게 몸이 아프진 않고 살이 빠졌다. 0.4kg 정도 빠졌다. 저한테는 되게 큰 거다"라며 흐뭇해했다.

윤진이는 "저는 목표 몸무게가 있다. 그래서 더 열심히 해보는 거 같다"며 전날보다 준비 운동을 더 열심히 한 후 뛰었다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

3.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

3.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

2.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

3.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

4.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

5.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.