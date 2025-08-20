윤진이, 산후 다이어트 위해 새벽 5시 러닝 "아기 혼자 둘 수 없어"

19일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에서는 '운동은 장비빨. 왕초보 러너 윤진이의 러닝 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
윤진이는 "너무 먹은 관계로 러닝을 해보려 한다. 설레기도 하고 기대되기도 한다"며 "아기 키우다 보니까 내 운동할 시간이 너무 없다. 그래서 생각해낸 거는 아기를 혼자 두고 갈 수 없으니까 '남편이 있는 시간이 몇 시지?' 해서 이 시간을 고르게 됐다. 온전히 혼자만의 운동을 하려면"이라고 새벽 5시에 러닝을 하기로 했다.
러닝복을 제대로 갖추고 나온 윤진이. 윤진이는 "운동을 시작하려고 하면 사실 장비(가 중요하다)"라며 러닝밴드까지 하고 나왔다. 준비 운동을 하고 아파트 주변을 뛰기 시작한 윤진이는 "팔이 너무 아프다"라며 촬영까지 포기했다. 하지만 윤진이는 "30분을 다 뛰려고 했는데 옆구리가 아파서 못 뛰겠다. 첫 번째 날이어서 빠르게 걷기로 했다. 옆구리가 아파서 잘 못 뛰겠다. 준비 운동을 제대로 안 했나 보다. 내일은 조금 더 준비운동하고 뛰도록 하겠다"며 "벌써 부기가 빠진 거 같다. 확실히 운동 해야 한다"고 만족했다.
다음날도 새벽에 일어난 윤진이. 윤진이는 "어제 적당히 잘 뛰었나? 그렇게 몸이 아프진 않고 살이 빠졌다. 0.4kg 정도 빠졌다. 저한테는 되게 큰 거다"라며 흐뭇해했다.
윤진이는 "저는 목표 몸무게가 있다. 그래서 더 열심히 해보는 거 같다"며 전날보다 준비 운동을 더 열심히 한 후 뛰었다.