[공식]어도어, 이도경 신임 대표이사 선임…뉴진스는 민희진 복귀 원했지만

|
[스포츠조선 정빛 기자] 하이브 뮤직그룹의 레이블 어도어(ADOR)는 20일 이도경 부대표(VP)를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.
이 신임 대표는 2019년 하이브(옛 빅히트 엔터테인먼트)에 합류해 하이브의 전사 비전 및 사업 전략을 수립하고 다양한 신사업들을 진행해왔다. 특히 2022년 하이브 뮤직그룹 아티스트 IP 기반의 사업을 추진하는 IPX 사업본부의 부대표(VP)를 맡아 아티스트 IP를 활용한 솔루션(solution) 사업 고도화에 중추적 역할을 했다. 하이브 뮤직그룹 전 아티스트의 머치와 팝업스토어, 응원봉 사업을 총괄하는 한편, 아티스트 IP를 공연이 열리는 도시 전역에 적용해 팬들에게 다양한 즐길거리를 제공하는 대규모 컬래버레이션 사업 '더 시티(THE CITY)' 프로젝트를 기획·추진했다.
이 신임 대표 선임으로 어도어는 아티스트의 활동을 위한 즉각적인 지원 태세와 고도화된 인력 구조를 갖추게 됐다. 어도어에는 걸그룹 뉴진스(NewJeans)가 소속돼있으며, 지난 6월에는 차세대 보이그룹 멤버를 모집하는 '2025 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION(2025 어도어 보이즈 글로벌 오디션)'을 열고 신규 아티스트 제작을 준비 중이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com