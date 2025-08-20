스포츠조선

공효진도 못 피한 美 사기..“처음부터 없었던 것” 주의 당부

최종수정 2025-08-20 16:14

공효진도 못 피한 美 사기..“처음부터 없었던 것” 주의 당부

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 배우 공효진이 미국에서 사기를 당했다.

공효진은 20일 개인 계정에 "린넨 투피스를 주문했는데 폴리 원피스를 열흘 만에 보내놓고 반품 수수료도 내고 30일 안에 리턴이 안 되면 환불 안 한대. 바로 그냥 15% 환불해 줄 테니 돌려보내지 않아도 된다면서 너 가지면 안 되냐는데"라며 온라인 쇼핑몰에서 사기를 당했다고 밝혔다.

공효진은 쇼핑몰에 올라온 제품 이미지과 실제로 받은 투피스를 비교한 사진도 공개했다.

사진에는 재질, 디자인이 완전히 다른 투피스가 담겼다.

공효진은 "화내니까 자꾸 더 환불해주겠다고 한다. 핀터레스트에 연결된 이런 사이트 주문은 주의하시길. 처음부터 이 제품이 없었던 거지 뭐... 혹시나 나처럼 스트레스를 결제하지 않길 바라는 맘에"라고 전했다.

한편 공효진은 2022년 가수 케빈오와 결혼해 미국에서 생활 중이다. 공효진은 영화 '윗집 사람들'(가제)과 '경주기행'에 출연, 개봉을 앞두고 있다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

3.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

3.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

2.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

3.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

4.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

5.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.