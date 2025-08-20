스포츠조선

'연 100억 매출' 황혜영, 5천만원 냉장고에 '욕심'…"♥여보 이거 사줘"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 투투 출신 방송인 황혜영이 고가의 하이엔드 주방가전에 눈길을 빼앗겼다.

19일 유튜브 채널 '황혜영이다'에는 '냉장고만 5천만 원 + 오븐·인덕션까지~ 하이엔드 인테리어의 완성! 주방가전 내돈내산'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 황혜영은 리모델링을 앞두고 주방 가전 쇼룸을 찾았다. 그는 "주방이 주부들의 로망이다. 내 방은 없어도 주방만큼은 내가 원하는 걸 들여놓고 싶다"고 밝혔다.

이어 "주방 가전은 한 번 사면 20년은 써야 한다. 가격만이 중요한 게 아니라 편리함과 내구성이 포함된다고 본다"며 소비 철학을 전했다.

쇼룸에서 황혜영은 오븐, 인덕션을 둘러보다가 냉장고·냉동고·와인셀러가 세트인 빌트인 제품 앞에서 발길을 멈췄다.

그는 "손잡이 감촉도 다르다. 안을 보라, 거룩하다"며 감탄했지만, 가격표를 보고 충격을 감추지 못했다. 냉동고 가격만 2400만 원, 냉장고와 와인셀러 가격은 별도로 책정돼 있었다.

제작진이 "잘못 본 줄 알았다"며 놀라자 황혜영은 "동그라미가 너무 많다"며 혀를 내둘렀다.

결국 그는 카메라를 향해 "여보, 이거 사줘. 당신의 의견은 중요하지 않아"라며 남편에게 농담 섞인 부탁을 던져 웃음을 자아냈다.


한편, 황혜영은 1994년 혼성그룹 투투로 데뷔해 '일과 이분의 일', '그대 눈물까지도' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2011년 정치인 출신 김경록과 결혼해 슬하에 쌍둥이 아들을 두고 있으며, 연 매출 100억 원대 쇼핑몰을 운영하다 최근 사업을 정리하고 휴식기를 갖고 있다.

