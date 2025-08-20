스포츠조선

'주영훈♥' 이윤미, 뱃살 꼬집은 과감 인증샷 "다이어트는 평생 숙제"

기사입력 2025-08-20 18:46


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이윤미가 다이어트 고충을 토로했다.

이윤미는 20일 "다이어트는 평생 숙제.. 공감하시죠?"라며 사진을 공개했다.

사진 속 이윤미는 뱃살을 적나라하게 드러내고 인증샷을 남겨 시선을 모은다.


이어 이윤미는 "특히 사람들 앞에 서는 직업이다 보니 더더욱 체중 관리는 피할 수 없는 일이에요"라고 다이어트 고충을 털어놨다.

한편 이윤미는 2006년 12세 연상의 작곡가 주영훈과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

