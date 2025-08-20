스포츠조선

초아 "트와이스·블랙핑크 데뷔 보고 AOA 탈퇴 결심"

기사입력 2025-08-20 20:24


초아 "트와이스·블랙핑크 데뷔 보고 AOA 탈퇴 결심"

초아 "트와이스·블랙핑크 데뷔 보고 AOA 탈퇴 결심"

초아 "트와이스·블랙핑크 데뷔 보고 AOA 탈퇴 결심"

초아 "트와이스·블랙핑크 데뷔 보고 AOA 탈퇴 결심"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 AOA 출신 초아가 팀 탈퇴의 솔직한 이유를 밝혔다.

20일 공개된 유튜브 채널 '이게진짜최종'에는 '블랙핑크,트와이스 때문이라고? [파자매 파티 ep.13]'라는 영상이 업데이트됐다.

영상에서 초아는 "아이돌을 꿈꿔 데뷔했지만 어느 순간 내가 열심히 한다고 되는 게 아닌 것 같다는 생각이 들었다"고 고백했다.

특히 그는 "때마침 힘들 때 트와이스와 블랙핑크가 데뷔했다. 신인으로 그런 친구들이 나오니까 '나는 여기가 고점이구나'라는 생각이 들었다"며 탈퇴를 결심한 계기를 밝혔다.

이어 "'여기서 더하면 반 미치겠다. 정신적으로 더 하면 어렵겠다' 싶어 내 행복이라도 찾자고 했다. 지금 돌아가도 탈퇴할 것 같다"고 말했다.

초아는 또 "탈퇴 후 은퇴를 생각한 적은 없는데 많은 분들이 그렇게 오해하셨다. 3년 동안은 아무것도 안 했지만 유튜브를 시작하면서 다시 활동을 시작했고, 앨범 준비도 하고 싶다"고 근황을 전했다.

한편 초아는 AOA 메인보컬로 활약하다 2017년 탈퇴했으며, 이후 오랜 공백 끝에 방송과 음악 활동을 재개해 팬들과 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

공효진도 못 피한 美 사기..“처음부터 없었던 것” 주의 당부

2.

'최진실 딸' 최준희, 성형 전 과거사진에 충격 "처참 그자체"

3.

고은아, 울분 토했다..."父 피 같은 돈 700만원 사기당해"

4.

장영란, 연예계 갑질 폭로 "쭈그리였던 나, 지금은 무례한 강자에 맞선다"

5.

이성미, 연예인 하대에 상처…"수면제로 위험한 시도. 4시간 만에 깨어났다"

연예 많이본뉴스
1.

공효진도 못 피한 美 사기..“처음부터 없었던 것” 주의 당부

2.

'최진실 딸' 최준희, 성형 전 과거사진에 충격 "처참 그자체"

3.

고은아, 울분 토했다..."父 피 같은 돈 700만원 사기당해"

4.

장영란, 연예계 갑질 폭로 "쭈그리였던 나, 지금은 무례한 강자에 맞선다"

5.

이성미, 연예인 하대에 상처…"수면제로 위험한 시도. 4시간 만에 깨어났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

2.

나오자마자 연속 11개 볼을 던진 충격, KIA 이적생 필승조 뭐가 문제인가 봤더니 "ABS가..." [광주 현장]

3.

이범호 감독 장탄식 "어차피 넘어가는 공인데, 그걸 잡아보겠다고 뛰다가..." 이창진, 다행히 무릎 아닌 발목 부상 [광주 현장]

4.

10연패 위기 롯데, 윤동희-홍민기 말소, 나승엽-최준용 콜업. '천적' 손주영 무너뜨릴 라인업은[잠실 현장]

5.

레비 회장 뭐해? 진짜 손흥민 없었으면 망할 뻔..."정말 당혹스럽다" 맹비판

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.