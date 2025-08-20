초아 "트와이스·블랙핑크 데뷔 보고 AOA 탈퇴 결심"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 AOA 출신 초아가 팀 탈퇴의 솔직한 이유를 밝혔다.
20일 공개된 유튜브 채널 '이게진짜최종'에는 '블랙핑크,트와이스 때문이라고? [파자매 파티 ep.13]'라는 영상이 업데이트됐다.
특히 그는 "때마침 힘들 때 트와이스와 블랙핑크가 데뷔했다. 신인으로 그런 친구들이 나오니까 '나는 여기가 고점이구나'라는 생각이 들었다"며 탈퇴를 결심한 계기를 밝혔다.
이어 "'여기서 더하면 반 미치겠다. 정신적으로 더 하면 어렵겠다' 싶어 내 행복이라도 찾자고 했다. 지금 돌아가도 탈퇴할 것 같다"고 말했다.
초아는 또 "탈퇴 후 은퇴를 생각한 적은 없는데 많은 분들이 그렇게 오해하셨다. 3년 동안은 아무것도 안 했지만 유튜브를 시작하면서 다시 활동을 시작했고, 앨범 준비도 하고 싶다"고 근황을 전했다.
한편 초아는 AOA 메인보컬로 활약하다 2017년 탈퇴했으며, 이후 오랜 공백 끝에 방송과 음악 활동을 재개해 팬들과 소통하고 있다.
