송혜교, 민낯에 팩+집게핀까지...대충 해도 '시선 강탈' 미모

기사입력 2025-08-20 20:36


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 송혜교가 반려견 루비와 함께한 일상을 공개했다.

송혜교는 20일 촬영장 대기실에서 찍은 사진과 반려견 루비와 함께한 모습 등이 담긴 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 송혜교는 메이크업을 하기 전 민낯에 팩을 하며 거울 셀카를 남겼다. 머리에는 집게 핀을 꽂고 무심한 표정을 짓는 등 평소 보기 힘든 꾸밈없는 매력을 드러냈다. 무릎에 앉아 있는 루비의 사랑스러운 모습도 시선을 사로잡는다.


또 다른 사진에서 송혜교는 후드티와 반바지를 매치한 편안한 차림으로 루비를 품에 안고 휴식을 즐기고 있다. 애정을 듬뿍 드러내는 송혜교와 엄마 품에 안겨 편안히 쉬는 루비의 모습이 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

한편 송혜교는 노희경 작가의 신작인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 촬영 중이다.

