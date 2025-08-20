이종원 아들, 훈남 메기남 등장 "승무원 목표, 연애는 보류" ('내 새…

스포츠조선

이종원 아들, 훈남 메기남 등장 "승무원 목표, 연애는 보류" ('내 새끼의 연애')

기사입력 2025-08-20 22:18


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이종원의 아들 이성준이 훈남 메기남으로 등장했다.

20일 첫 방송된 tvN STORY, E채널 '내 새끼의 연애'에서는 '내 새끼'들의 설레는 첫 만남과 '내 새끼'들의 썸을 1열에서 직관하는 부모들의 리얼 텐션 리액션이 펼쳐졌다.

이날 이종혁, 박호산, 안유성의 아들과 이철민, 김대희, 전희철의 딸이 등장, 서로 첫 인사를 나눴다.

그런데 이때 메기남이 등장했고, 그는 큰 키와 수려한 외모를 자랑해 눈길을 끌었다. 메기남의 정체는 바로 배우 이종원의 아들 이성준이였다. 그는 "저는 이성준이다. 현재 대학생이다. 승무원을 꿈꾸며 항공서비스과를 다니고 있다"라고 자기 소개를 했다.


이성준의 등장에 여자들의 얼굴에는 활짝 미소가 지어졌다. 이에 이종혁의 아들 탁수는 "너무 잘생기셔서 깜짝 놀랐다. 조심해야겠다는 생각이 들었다"면서 위기감을 드러냈다.

이성준은 "아빠가 승무원에 대해 경험을 해봐서, 말씀을 많이 해주셨다. 승무원이 되기 위해서 열심히 준비 중이다"라며 "제가 늦은 나이에 승무원이라는 꿈을 가져서, 연애보다는 저의 꿈을 위해서 시간을 쓰느라 연애할 시간이 없었던 거 같다. 이번에 어쨌든 새로운 환경에서 다양한 경험을 할 수 있겠다 생각해서 설렘을 찾으러 왔다"라고 밝혔다.

이어 "제가 보기에는 차가워 보여도 좋아하는 사람 앞에서는 잘 못 다가가고 뚝딱거려서. 테토녀를 좋아하는 것 같다"라고 이상형에 대해 전했다.

jyn2011@sportschosun.com

