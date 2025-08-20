'이상해 며느리' 김윤지, 계류유산으로 아이 잃었다..."임신 숨긴 이유…

|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 가수 출신 배우 김윤지(NS윤지)가 첫 아이를 계류유산으로 떠나보낸 아픔을 고백했다.
20일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 586회에서는 '함께 키우는 즐거움' 편이 전파를 탔고, 김윤지는 남편 최우성, 딸 엘라와 함께 새롭게 등장했다.
그는 이어 "세 번의 시험관 끝에 엘라를 품게 됐다. 나는 여전히 봄봄이가 동생을 보내준 거라고 생각한다"며 애틋한 마음을 전했다.
또한 김윤지는 임신 사실을 끝까지 공개하지 못했던 이유에 대해서도 털어놨다.
그는 "입 밖으로 꺼내면 사라질까 봐, 최대한 오래 간직하고 있었다"고 말해 모두를 뭉클하게 했다.
이를 들은 박수홍은 "잘 버텨주고 기다려줘서 이렇게 예쁜 아이를 만났다"며 응원했고, 김윤지는 "와 줘서 고마워"라며 딸 엘라에게 메시지를 남겼다.
한편 김윤지는 2021년 개그맨 이상해·국악인 김영임의 아들 최우성과 결혼, 지난해 7월 딸을 품에 안았다.
